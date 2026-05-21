El histórico campanu del Narcea donado vivo al proyecto "Arca" marca un hito en la pesca asturiana: así fue la extracción y traslado del salmón

Un campanu del Narcea histórico. Por primera vez, el primer salmón capturado de la temporada de pesca tradicional ha sido donado vivo al proyecto "Arca" de la Sociedad de Pescadores "Las Mestas del Narcea" tras la suspensión de la tradicional subasta en Cornellana, en Salas. El pescador avilesino Miguel Corral sacó el ejemplar pasadas las 09.30 horas de este miércoles en el tramo libre del pozo El Viso, en Pravia, con una longitud de 81 centímetros y un peso de 5,8 kilos, que fue rápidamente trasladado al centro de alevinaje de la entidad. "Hicimos todo lo que está en nuestra mano para mantenerlo vivo y ahora hay que esperar, las primeras 24 horas son críticas", alerta el presidente, Enrique Berrocal.

El proceso para extraer el salmón y que llegue vivo al recinto ictiogénico de la sociedad de pescadores en Quintana (Pravia) se ejecuta muy rápido y con todos y cada uno de los pasos medidos al detalle para que nada falle y el animal sufra lo menos posible. Allí, si sobrevive, formará parte de los ejemplares salvajes que se emplean en el ciclo cerrado de reproducción, con cuyas crías se repueblan los ríos asturianos. "El pescador tiene que avisar, normalmente esperan con el salmón en el agua en la sacadera, pero es mejor que avisen justo al clavarlo para llegar lo antes posible", señala Berrocal.

En ese momento se activa el protocolo. Así, esta mañana de miércoles, Berrocal cogió el vehículo con cuba de la sociedad y se dirigió hacia el pozo El Viso, cerca del puente de Quinzanas. Dejó el coche a unos 300 metros de la ribera y acudió con una jaula de PVC, que han sido donadas por el Ayuntamiento de Salas, donde se introdujo el ejemplar "dejándolo recuperar en el río, a partir de ahí hay que esperar a que esté bien para poder transportarlo a la cuba", explica.

El tiempo es clave

Un camino que hizo corriendo a la máxima velocidad que pudo con el salmón metido en una bolsa con agua para ser introducido en la balsa móvil de "Las Mestas del Narcea". Detrás, el pescador acompañado de su ganchero, el valdesano Lalo Díaz. Una vez dentro de la cuba, Berrocal se dirigió al centro de alevinaje de Pravia en el menor tiempo posible, siempre respetando las normas de tráfico y, al llegar a Quintana, esperó un rato antes de extraer el ejemplar para darle descanso.

Con una sacadera, Berrocal y Corral sacaron el campanu del Narcea y en cuestión de segundos estaba dentro de la balsa. En el traslado de la cuba móvil a la balsa fue pesado y medido en una pequeña bañera tan rápido que ni siquiera daba tiempo a pestañear. Después, el pescador lo sostuvo un instante para ser fotografiado en ese especial momento y al agua.

Vigilia por el salmón

A partir de ahí, hay que esperar 24 horas para ver la evolución del salmón y si este sobrevive: "Nosotros hicimos todo lo posible para que viva y, aunque no soy muy religioso, rezar. No nos queda otra porque las primeras horas son críticas", insiste Berrocal. Además, para favorecer la estancia en la balsa y la supervivencia del campanu del Narcea durante este primer día, introdujeron otro salmón, una hembra, que fue donada en la temporada del 2025.

"Hoy no duermo", decía Berrocal cada dos por tres pensando en este primer día tan complicado para el ejemplar después de la lucha durante la pesca y su posterior extracción del río. Sin quitarle un ojo a la balsa estaba también la trabajadora del centro, Lorena Álvarez, quien cada poco celebraba que el campanu del Narcea continuaba respirando bajo el agua. También el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, vigiló de cerca al animal en Quintana, donde acudió para felicitar al pescador.

"A ver si se logra pero si el salmón por lo que sea no llega a mañana, que puede pasar, trataremos de buscarle el mejor destino, que se lo comiera la familia de Jesús", comenta en alusión al vicepresidente de la entidad, el salense Jesús Fernández Fernández, quien falleció a principios de mayo con tan solo 38 años tras resultar gravemente herido el pasado mes de marzo en un accidente laboral.

Por ello, el Ayuntamiento de Salas, organizador de la puja pública, decidió suspender la subasta del campanu de Asturias en Cornellana, y transformarla en una donación en vivo para honrar la memoria de Fernández. Además, en acuerdo con la sociedad de pescadores y la empresa en la que trabajaba Fernández, Carrocerías Cosmea, decidieron destinar 9.000 euros entre los tres, a partes iguales, para entregar al pescador que donase vivo el primer salmón capturado en el Narcea.

La pesca

Y así ha sido. Corral acudió con sus anzuelos de pesca sin muerte al río como un día más. Pasadas las nueve y media de la mañana, el ejemplar picó y con la ayuda de Lalo Díaz pescó el primer salmón de la temporada del Narcea. La cosa fue sencilla, afirmó el pescador, "como todos los salmones, no tiene diferencia con otro, tardé bastante poco en sacarlo, nunca dejo que se me escapen y con este, lo mismo".

Una vez que se dio cuenta de que era el pescador del campanu del Narcea de 2026, todo siguió como si nada y Corral no le dio mayor importancia. "Es otro salmón, de momento no pensé mucho en ello", dijo. Aunque en las llamadas telefónicas con sus seres queridos se le notaba la alegría y la emoción. "Me alegro mucho, sobre todo por él", subrayó el ganchero, quien fue el pescador del campanu de Asturias en 1991 y 1993.

Corral cumple esta temporada cuatro décadas pescando en las cuencas asturianas y este campanu es un buen regalo para este 40º aniversario. Desde hace unos años, cuando "Las Mestas del Narcea" inició el proyecto "Arca", el pescador comenzó a colaborar con donaciones de salmones para su introducción al ciclo cerrado de reproducción y posterior repoblación de los ríos.

Un premio para "juergas"

Pero esta última donación, la del campanu del Narcea, quedará por siempre grabada en su memoria, aunque Corral reste importancia al asunto. También recibirá los 9.000 euros anunciados por la organización, cuya ceremonia de entrega será este sábado, a las 13.00 horas, en el monasterio de San Salvador de Cornellana. Un montante al que se suma una equipación de pesca valorada en 2.000 euros regalada por el Consistorio salense.

Un dinero para el que Corral ya tiene destino: "Gastármelo en juergas". A buen seguro que la primera cuenta será este sábado tras la ceremonia de entrega del premio por el campanu del Narcea, el primer ejemplar capturado de la temporada que es donado vivo para la supervivencia de los salmones en los ríos asturianos. Y es que el debate sobre la situación crítica de la población salmonera está encima con la posible declaración de la especie en peligro de extinción.

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Desde la apertura de la temporada de pesca el pasado 18 de abril han sido vistos escasos ejemplares en los caudales de la región y tan solo dos han sido capturados. Son el campanu de Asturias, echado a tierra este pasado martes en el Sella, y el ejemplar del Narcea donado al proyecto "Arca". Proyecto al que le hacen falta muchos salmones para remontar una caída poblacional sin freno que deja las cuencas asturianas con el trono vacío, sin el rey del río.