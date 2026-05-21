"Viso", el campanu del Narcea, supera las primeras 24 horas críticas en el centro de alevinaje de "Las Mestas", en Pravia: "Está genial"

El campanu del Narcea ha superado vivo las primeras 24 horas "críticas" en el centro de alevinaje de la Sociedad de Pescadores "Las Mestas del Narcea" en Allence, en Pravia, tras ser capturado el pasado miércoles y donado por primera vez en la historia al proyecto "Arca", que sirve para la reproducción en ciclo cerrado y posterior repoblación de los ríos asturianos. El ejemplar, bautizado como "Viso" en alusión al pozo del río donde fue extraído, se encuentra en muy buenas condiciones, aunque aún quedan días de vigilancia para garantizar su supervivencia.

"Está genial, el salmón está muy bien y se ha recuperado, pero aún tenemos que esperar unos días para ver cómo evoluciona, de momento está perfecto y esperamos que siga así", señaló el presidente de "Las Mestas", Enrique Berrocal, quien se pasó la jornada del miércoles observando de cerca al animal. Esta mañana del jueves acudió a primera hora para certificar el buen estado de "Viso", que seguía vivo y coleando.

La extracción y traslado en vivo del campanu del Narcea, en imágenes / Sara Arias

"Cuando me fui el miércoles del centro, sobre las ocho de la tarde, estaba tan bien que ya sabía que se iba a lograr, aunque siempre te queda algo de duda", comentó Berrocal. "Viso", con 5,8 kilos de peso y una longitud de 81 centímetros fue capturado vivo por el pescador avilesino Miguel Corral en una zona de tramo libre cerca del pozo "El Viso", en las inmediaciones del puente de Quinzanas, en Pravia.

Reproductor de "Arca"

El campanu del Narcea fue donado por el aficionado al proyecto de repoblación de "Las Mestas", en el centro de alevinaje de Allence, donde cuidan de ejemplares salvajes cedidos vivos por los pescadores durante la temporada para realizar el desove e inseminación asistida, en los meses de diciembre y enero, con los que conseguir alevines de la especie para su reparto en los afluentes asturianos. Es una reserva genética del salmón cantábrico de primer orden y "Viso" es ya uno de sus reproductores.

El campanu del Narcea fue introducido en una de las balsas, donde llevaron también a una de las hembras del proyecto "Arca" con el objetivo de favorecer la recuperación de "Viso" durante las primeras 24 horas después de la extracción y traslado del río al centro de alevinaje. Es un proceso complejo en el que es necesario evitar el sufrimiento del animal para conseguir así su supervivencia.

Tras la captura y donación del campanu del Narcea al proyecto "Arca", queda ahora la ceremonia de entrega al pescador del donativo de 9.000 euros propuesto por la organización de la tradicional subasta del campanu de Asturias en Cornellana (Salas), que fue suspendida y transformada en esta cesión del animal vivo en homenaje al recientemente fallecido el vicepresidente de "Las Mestas", a los 38 años, el salense Jesús Fernández Fernández.

Una cantidad que ponen a partes iguales el Ayuntamiento de Salas, la sociedad de pescadores ribereña y la empresa en la que trabajaba Fernández, Cosmea. La cita es este sábado 23 de mayo, a las 13.00 horas, en el entorno del monasterio de San Salvador de Cornellana.

De momento, "Viso" nada a sus anchas en una de las albercas de "Las Mestas", gozando de buena salud y buen aspecto. Ha tenido una muy buena evolución en estas primeras 24 horas en el centro de alevinaje, donde es ya el "niño bonito" de los pescadores del Narcea por el simbolismo especial deser el primer campanu donado vivo.