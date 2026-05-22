Éxito en la visita guiada a la quesería artesanal "El Rebollín" de La Espina: "Presta contar lo que uno hace"

Todo un éxito de participación. La visita guiada a la quesería "El Rebollín de La Espina, en Salas, completó este pasado jueves todas las plazas disponibles para conocer de primera mano el proceso de elaboración de los quesos artesanos que elaboran, en concreto, los asistentes observaron la producción del Afuega'l Pitu roxu, al que dieron cuenta al terminar el recorrido. "Estuvo muy bien y se marcharon muy contentos, presta contar lo que uno hace", señaló la responsable de la producción, Cristina González Guardado.

La visita empezó en el vestuario, donde los participantes se pusieron la bata y el gorro para acceder a las instalaciones alimentarias. Dentro, vieron el proceso de recepción de la leche de los ganaderos de la comarca, que se almacena en unos tanques de acero.

La visita guiada a la quesería "El Rebollín" de Salas, en imágenes / Sara Arias

Después, se metieron de lleno en el proceso de elaboración del Afuega'l Pitu roxu que estaban haciendo en la mañana del jueves en la quesería. También les dieron detalles sobre otras variedades que producen. González les comentó que lo primero es coger la leche que fue depositada la noche anterior.

"Al llegar por la mañana hacemos el moldeado, amasamos una vez más con pimentón dulce y picante y sal y pasan al obrador en moldes", explicó González. Allí permanecen los quesos hasta el día siguiente cuando lo introducen en la cámara de maduración, donde están, en el caso de esta variedad, entre 10 y 12 días. "Los volteamos uno a uno cada dos días", precisó.

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Los asistentes finalizaron la visita viendo cómo se realiza el envasado y etiquetado de los quesos artesanos, que disfrutaron también a través de una cata en la que probaron las diversas elaboraciones de "El Rebollín".