La Guardia Civil arresta a un exempleado de una empresa de Salas por estafa continuada y usurpación de identidad

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Mieres, de 24 años, como supuesto autor de un delito continuado de estafa, otro de falsedad de documento mercantil y un tercero de usurpación de identidad al adquirir material por valor de 12.128 euros haciéndose pasar por empleado de una empresa del concejo de Salas. El detenido trabajó en la citada firma hasta junio de 2025.

Fue el responsable de la firma salense el que dio la voz de alarma el pasado 9 de abril denunciando la compra a nombre de su firma de "numerosa maquinaria menor y herramienta en varios establecimientos de Asturias". Se percató de lo sucedido alertado por un establecimiento de venta de maquinaria al que le sorprendió el tipo de productos adquiridos, "en concreto un pedido de tubería de cobre, un producto comúnmente utilizado en fontanería del hogar, no de obra civil".

El material localizado. / Guardia Civil

"Tras una comprobación exhaustiva de su facturación, la empresa denunciante pudo verificar que se habían estado llevando a cabo compras (un total de 10) de maquinaria pequeña de jardinería y construcción, así como de herramienta en establecimientos especializados que son proveedores habituales suyos de los municipios de Mieres, Llanera y Siero", señala la Guardia Civil, que da cuenta de las compras se registraron entre el 24 y el 31 del pasado mes de marzo.

Cizallas o hilo de soldar

Según detalla el Instituto armado, los efectos comprados que figuraban en los albaranes eran herramientas como cizallas, guantes o maletines de herramientas, también material de uso en fontanería (desde rollo de hilo de soldar o tubo de cobre a sopladores de batería o motosierras, generadores, pistolas de impacto, grupos de soldar, amoladoras o taladros), también kits repara pinchazos.

"Tras el estudio y análisis de estos albaranes de compra, se pudo observar la homogeneidad en la firma, y datos aportados, salvo en uno de ellos, en el que se había utilizado otro número de DNI que no coincidía con el resto", precisa la Benemérita, que realizó las pertinentes gestiones hasta dar con un hombre que trabajó para la empresa salense hasta junio de 2025.

Vestido con ropa de la firma salense

Las investigaciones, que corrieron a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias, permitieron "determinar su autoría, verificando a través del visionado de cámaras de los establecimientos cómo utilizaba ropa de trabajo con el distintivo de la empresa para la que había trabajado con el fin de generar confianza y engaño suficiente en los establecimientos en los que realizó las compras, donde no sabían que ya no pertenecía a la misma".

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La Guardia Civil señala que el detenido a su vez vendía los productos a conocidos o empresas de compra-venta. Recabadas las pruebas, los agentes detuvieron al hombre. Además, fue posible recuperar "parte de la mercancía que no había sido vendida todavía". El Tribunal de Instancia de Mieres se ocupará ahora de juzgar los hechos.