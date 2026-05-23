La emotiva "no puja" del campanu en Cornellana: homenaje a un pescador muy querido que deja como herencia al histórico salmón "Viso"

Un nudo en la garganta se apodera del presidente de la Sociedad de Pescadores de "Las Mestas del Narcea", Enrique Berrocal: "Me encantaría que el salmón estuviese aquí muerto, porque eso significaría que Jesús estaría vivo". Lo hizo en un entorno bien distinto al de la tradicional subasta del campanu, cancelada este año tras el fallecimiento de su amigo Jesús Fernández, vicepresidente de "Las Mestas". La captura no se pasó en una esportilla adornada. Tampoco hubo escenario gigante, ni restaurantes pujando miles de euros por el codiciado salmón.

Por haber, no hubo campanu presente. El primer, y extraordinariamente tardío, ejemplar de la temporada en el río Narcea, bautizado como "Viso", no acabó, por primera vez, en la mesa de un restaurante: fue donado al proyecto Arca con el que "Las Mestas" ayuda repoblar los ríos asturianos con un centro de alevinaje. El gesto, inédito, convirtió lo que suele ser una celebración de multitudes en un acto de memoria y continuidad.

El pescador del campanu del Narcea, Miguel Corral, acudió este miércoles al Monasterio de Cornellana para recibir un homenaje que, más que poner el foco en la captura, giró en torno a la figura de Jesús Fernández, tristemente fallecido tras un accidente laboral. La jornada estuvo marcada por la ausencia del bullicio habitual y por una emoción compartida que no necesitó grandes escenografías.

"Él amaba la pesca y el río, vivía como nadie la Feria de Cornellana, y por eso este acto sale del corazón", explicó el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, que acudió acompañado de José Ramón Feito, gerente de la Comisión Regional del Banco de Tierras; Fernando Cosmea, de Carrocerías Cosmea, empresa donde trabajaba Jesús Fernández, y el propio Berrocal, todos ellos impulsores del acuerdo que llevó a suspender la subasta. "Seguro que, donde esté, estará celebrando que se haya podido pescar", añadió Cosmea, visiblemente emocionado.

Entre los asistentes se encontraba también la familia de Jesús Fernández. El alcalde quiso reconocer su presencia con palabras de agradecimiento y con la entrega de una placa conmemorativa a su viuda, Cristina Fernandes, mientras que su hija, Naroa, recibió un peluche. "Gracias, de corazón, por habernos acompañado en los meses en Madrid y también por arroparnos ahora", alcanzó a decir Fernandes, en referencia al duro periodo de hospitalización tras el accidente mortal que le causó a su marido graves quemaduras.

Por la izquierda, José Ramón Feito, Fernando Cosmea, Cristina Fernandes, Sergio Hidalgo y Enrique Berrocal, durante el acto. / Nerea G. Menéndez

Después subió al escenario Miguel Corral, que recibió por el ejemplar una donación de 9.000 euros aportada por el Ayuntamiento de Salas, "Las Mestas" y Carrocerías Cosmea. "Es un acto agridulce, pero era lógico que este año se cancelase la subasta", señaló quien capturase el campanu del Narcea el pasado miércoles en el pozo El Viso de Pravia. Junto a él, su compañero Eladio Díaz recordó el momento de la captura y el esfuerzo por mantener con vida al salmón: "Intentamos conservarlo hasta que llegó Enrique Berrocal con los medios para trasladarlo al refugio".

El destino final de "Viso" -nombre otorgado por el lugar de la captura- no fue la mesa de ningún restaurante, sino el agua del centro de alevinaje de "Las Mestas". El salmón que no se subastó contribuirá a repoblar los cauces de la región favoreciendo la cría en las instalaciones de alevines para su suelta.

Por contra, Jesús Fernández, el pescador que ya no está, deja un vacío imposible de cubrir, pero también una huella en quienes compartieron con él jornadas de río, ferias y amaneceres. Y una herencia encarnada en "Viso" que llenará de vida los ríos asturianos.