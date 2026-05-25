La sidrería El Buche, de Salas, reabrirá sus puertas el próximo junio tras un lustro cerrada al público

La querida sidrería "El Buche", de Salas, reabrirá sus puertas tras cinco años de cierre. Los responsables de La Casona de Cerdeño, en Oviedo, se harán cargo de su gestión y confían en poder estar operativos a finales de junio. "Abriremos en breve porque hemos encontrado mucha colaboración tanto de los anteriores dueños como del Ayuntamiento de Salas", señala el hostelero Pablo Flórez, que confirma el esperado traspaso de este querido negocio.

"El local está impoluto, así que prácticamente solo hay que limpiar y pintar el exterior. Ya estamos con el papeleo", señala Flórez, que trasladará a Salas al encargado del negocio ovetense. Su idea es "crear un equipo agradable" para conquistar el corazón de los salenses, a los que ofrecerán un servicio de cocina prácticamente diario. "No cerraremos la cocina en todo el día y el bar solo cerrará un día a la semana", señala Flórez sobre este proyecto, el primero que lidera fuera de Oviedo.

El comedor del El Buche lleno, en una imagen de archivo. / R. T. C.

Gran capacidad

Flórez constata la necesidad que tiene Salas de contar con un local de las características de El Buche. Ahora mismo la villa dispone de poca oferta hostelera y no cuenta con un espacio apto para grandes eventos y con aparcamiento cómodo como es el caso de este local. Está ubicado en la recta de entrada a Salas desde Casazorrina, paso además de peregrinos. "Salas lo necesita y por eso también queremos abrir pronto", añade el hostelero ovetense que señala que se mantendrá el nombre del negocio.

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Los salenses quedaron huérfanos el pasado 2021 cuando los anteriores gestores, del restaurante Feudo Real, de Grado, anunciaron su cierre. "Queridos clientes y amigos, con una grandísima tristeza os comunicamos que el próximo 29 de agosto Llagar el Buche cerrará sus puertas definitivamente. Desde la directiva queremos agradecer a todas aquellas personas que han disfrutado de nuestra cocina y nuestro local", señalaron los últimos gestores en sus redes sociales poniendo fin a una trayectoria de ocho años.