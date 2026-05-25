La sidrería El Buche, de Salas, reabrirá sus puertas el próximo junio tras un lustro cerrada al público
"El concejo lo necesita", señala el hostelero Pablo Flórez, que se hará cargo del local tras llegar a un acuerdo con los anteriores propietarios
La querida sidrería "El Buche", de Salas, reabrirá sus puertas tras cinco años de cierre. Los responsables de La Casona de Cerdeño, en Oviedo, se harán cargo de su gestión y confían en poder estar operativos a finales de junio. "Abriremos en breve porque hemos encontrado mucha colaboración tanto de los anteriores dueños como del Ayuntamiento de Salas", señala el hostelero Pablo Flórez, que confirma el esperado traspaso de este querido negocio.
"El local está impoluto, así que prácticamente solo hay que limpiar y pintar el exterior. Ya estamos con el papeleo", señala Flórez, que trasladará a Salas al encargado del negocio ovetense. Su idea es "crear un equipo agradable" para conquistar el corazón de los salenses, a los que ofrecerán un servicio de cocina prácticamente diario. "No cerraremos la cocina en todo el día y el bar solo cerrará un día a la semana", señala Flórez sobre este proyecto, el primero que lidera fuera de Oviedo.
Gran capacidad
Flórez constata la necesidad que tiene Salas de contar con un local de las características de El Buche. Ahora mismo la villa dispone de poca oferta hostelera y no cuenta con un espacio apto para grandes eventos y con aparcamiento cómodo como es el caso de este local. Está ubicado en la recta de entrada a Salas desde Casazorrina, paso además de peregrinos. "Salas lo necesita y por eso también queremos abrir pronto", añade el hostelero ovetense que señala que se mantendrá el nombre del negocio.
Los salenses quedaron huérfanos el pasado 2021 cuando los anteriores gestores, del restaurante Feudo Real, de Grado, anunciaron su cierre. "Queridos clientes y amigos, con una grandísima tristeza os comunicamos que el próximo 29 de agosto Llagar el Buche cerrará sus puertas definitivamente. Desde la directiva queremos agradecer a todas aquellas personas que han disfrutado de nuestra cocina y nuestro local", señalaron los últimos gestores en sus redes sociales poniendo fin a una trayectoria de ocho años.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
- El único hotel 'gran lujo' del norte de España está en un pueblo asturiano de 35 habitantes y atrae desde estrellas de Hollywood a jeques: 'Vendemos la sencillez del campo a clientes de alto nivel
- Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
- Rajan en el estómago con un cúter a un joven en Gijón: 'Habían quedado para arreglar las cosas
- Luto en Avilés por la muerte repentina de Manu Menéndez, hijo de Manolo Egocheaga
- Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Grave suceso en Luanco: un italiano 'fuera de sí' trata de agredir a una patrulla de la Policía Local y cae desplomado en parada cardiaca