El Rally de La Espina consolida su tirón con más de cien inscritos y un ambiente "especial"

El Rally de La Espina volvió a demostrar este fin de semana que atraviesa un gran momento. La prueba, organizada por la escudería que preside Iván Álvarez, celebró su octava edición con una participación que confirma la buena salud del campeonato: hubo 104 inscritos y finalmente tomaron la salida 102 vehículos.

Desde la organización valoran estas cifras como "un éxito", especialmente teniendo en cuenta que se trataba de la tercera cita del campeonato regional y que en las tres pruebas disputadas hasta ahora se ha rondado o superado el centenar de participantes. "Que en Nava, Tineo y ahora La Espina se alcancen estos números demuestra que el campeonato de Asturrias goza de muy buena salud", destaca Álvarez, satisfecho por la respuesta de pilotos y equipos.

Sin abandonos ni accidentes reseñables

La jornada se desarrolló además en condiciones prácticamente ideales. El tiempo "acompañó, no se registraron incidencias de consideració" y, aunque sí hubo abandonos propios de una prueba de estas características, no se produjeron problemas graves. Uno de los grandes motivos de satisfacción para la organización fue que ninguno de los siete tramos cronometrados tuvo que ser neutralizado, por lo que todos pudieron disputarse con normalidad.

Iván Álvarez subraya que uno de los puntos fuertes del Rally de La Espina es su formato. Los tramos, explica, permiten ser reconocidos y entrenados con facilidad, algo que los participantes agradecen. “Cuando llegas a meta, la salida está muy cerca. Con poco tiempo que dediques a entrenar, ya lo tienes bastante trabajado”, señala. Entre los recorridos de esta edición destacó especialmente un tramo largo, de 22,4 kilómetros, que gustó mucho a pilotos y aficionados. Además, desde la meta hasta el punto de salida apenas había cuatro o cinco kilómetros de enlace, lo que facilitó la dinámica de la prueba.

Descansar antes de la prueba

Otro de los atractivos del rally es la comodidad que ofrece a los equipos. La organización prescinde de ceremonia de salida, de modo que los participantes llegan el viernes a La Espina, realizan las verificaciones del coche y, a partir de las cinco o seis de la tarde, "pueden dejarlo en el parque cerrado y descansar antes de la competición". "Muchos miembros de la escudería también participan en rallyes y nos gusta hacer las cosas como nos gustaría encontrarlas cuando corremos", explica Álvarez.

También el horario es un punto a favor. La prueba no obliga a madrugar en exceso, ya que el primer tramo comenzó a las 9.45 horas. Ese tipo de detalles, apunta la organización, "ayudan a que los equipos se sientan cómodos y quieran repetir". Tras ocho años de recorrido, el Rally de La Espina sigue creciendo y afianzándose dentro del calendario. "Estamos muy contentos con todo y seguiremos haciendo lo posible para que la gente se siga sumando", afirma Álvarez.

Noticias relacionadas

En el apartado deportivo, la victoria fue para Alberto Ordóñez, piloto de Bimenes, que se impuso en una edición marcada por la alta participación, la ausencia de incidentes reseñables y el buen desarrollo de todos los tramos.