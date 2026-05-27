Comienza la sustitución de la pasarela y la reparación de los puentes de la senda fluvial del Nonaya, en Salas: "Es una importante zona de ocio y deporte"

Cortes al tránsito de peatones en la senda fluvial del Nonaya a su paso por la villa de Salas. Las obras de restauración y mejoras del coqueto paseo urbano han comenzado para reponer por completo la pasarela de madera, tratar los tres puentes y sustituir las actuales papeleras y bancos. "Es una actuación para garantizar la viabilidad de las infraestructuras y mejorar la imagen de esta importante zona de ocio y deporte para los vecinos", señala el alcalde, Sergio Hidalgo.

Los trabajos han comenzado a la altura del acceso donde la rotonda a Pravia por la AS-369 hasta el pontón de tirantes, el más grande de los tres. Allí se encuentra la plataforma de madera, cuyos 170 metros serán restituídos por completo. El paso se encontraba muy deteriorado por el efecto de inundaciones en los últimos años, por lo que no estaba permitido el acceso a los transeúntes. "Esta zona estaba cerrada y sin uso porque no se podía pasar, hay que cambiar toda la pasarela", detalla Hidalgo.

Las obras de reparación de la senda fluvial del Nonaya (Salas), en imágenes / Sara Arias

También se actuará próximamente en los tres puentes del paseo fluvial, que dan acceso asimismo a diferentes calles de la villa, que cruza por completo. El de tirantes, el que se encuentra a la altura de la Casa de Cultura, será tratado para evitar el deterioro debido a su exposición al sol y la humedad. También los otros dos, más pequeños y más cercanos al casco salense.

Se trata de la aplicación de un protector llamado lasur, que consigue una durabilidad de 20 años en madera de pino. También se cambiarán los 15 bancos y las 15 papeleras que los paseantes encuentran a lo largo del recorrido, con zonas verdes, parques y el acceso a diferentes zonas de la villa salense. Un paseo entre naturaleza en pleno corazón de la capital del concejo.

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Esta actuación cuenta con un presupuesto de 104.000 euros que ha sido financiado a través del plan de dinamización turística sostenible "Salas Puerta y Alma del Camino", a través de los fondos europeos Next Generation mediante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.