Salas programa visitas guiadas al monasterio de Cornellana para conmemorar sus 1002 años de historia

El Ayuntamiento de Salas organiza visitas guiadas gratuitas al monasterio de San Salvador de Cornellana para celebrar los 1.002 años del emblemático cenobio, hito del Camino Primitivo a Santiago de Compostela y origen del nombre del campanu para el primer salmón de la temporada. Así es que este próximo fin de semana ofrecen dos sesiones para conocer el recinto y sus curiosidades.

La primera visita será este sábado 30, a las 12.30 horas y la siguiente será el domingo 31, a las 10.30 horas. Las visitas guiadas son gratuitas, pero, debido a la alta demanda que se espera, es necesario realizar una inscripción previa.

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Para facilitar la solicitud, el Consistorio ha publicado un código QR en sus redes sociales que se puede leer con el teléfono móvil para ser dirigido al sitio web donde hacer la petición de plaza. También se puede hacer por teléfono a través del número 985830988, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas.