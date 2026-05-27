Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Salas programa visitas guiadas al monasterio de Cornellana para conmemorar sus 1002 años de historia

Los recorridos guiados serán este fin de semana, 30 y 31 de mayo

Imagen de archivo de una visita guiada, en el interior de la iglesia.

Imagen de archivo de una visita guiada, en el interior de la iglesia. / Christian García

Sara Arias

Cornellana (Salas)

El Ayuntamiento de Salas organiza visitas guiadas gratuitas al monasterio de San Salvador de Cornellana para celebrar los 1.002 años del emblemático cenobio, hito del Camino Primitivo a Santiago de Compostela y origen del nombre del campanu para el primer salmón de la temporada. Así es que este próximo fin de semana ofrecen dos sesiones para conocer el recinto y sus curiosidades.

La primera visita será este sábado 30, a las 12.30 horas y la siguiente será el domingo 31, a las 10.30 horas. Las visitas guiadas son gratuitas, pero, debido a la alta demanda que se espera, es necesario realizar una inscripción previa.

Noticias relacionadas

Para facilitar la solicitud, el Consistorio ha publicado un código QR en sus redes sociales que se puede leer con el teléfono móvil para ser dirigido al sitio web donde hacer la petición de plaza. También se puede hacer por teléfono a través del número 985830988, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE hace oficial la ITV cada seis meses: recoge la norma para los vehículos con más de 10 de antigüedad
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
  3. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  4. La orquesta más grande de España, con un escenario mayor que una piscina olímpica, actuará el 28 de junio en un pueblo de Asturias
  5. Madrugada sangrienta en Gijón: cuatro heridos por apuñalamiento de reyertas diferentes y tres detenidos en Fomento
  6. Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica 'tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento
  7. Un instituto de Oviedo, el primer centro educativo de Asturias en cancelar las clases presenciales por la ola de calor extremo: 'Estamos en una zona con mucha humedad y el edificio es antiguo
  8. La saga centenaria que fundó un confitero leonés en Oviedo y se inspira ahora en París

El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo

El gran mercado artesanal que acogerá Oviedo durante el fin de semana: habrá deliciosos manjares, actividades infantiles y productos de todo tipo

Los artesanos César y Fernando González muestran sus creaciones en madera: "Queremos despertar la curiosidad por las cosas manuales"

Los artesanos César y Fernando González reivindican la artesanía y el mundo rural con su exposición en Navelgas: "Nos enseñó a ser más autónomos, seguros y a tener gran respeto por el medio"

Los artesanos César y Fernando González reivindican la artesanía y el mundo rural con su exposición en Navelgas: "Nos enseñó a ser más autónomos, seguros y a tener gran respeto por el medio"

El Vegadeo triunfa con sus cenas-tertulia a base de huevos fritos, chorizo y patatas: el director de LA NUEVA ESPAÑA será el invitado de mayo

El Vegadeo triunfa con sus cenas-tertulia a base de huevos fritos, chorizo y patatas: el director de LA NUEVA ESPAÑA será el invitado de mayo

El sumiller asturiano de adopción que se ha colado en los primeros puestos del top 100 de España

El sumiller asturiano de adopción que se ha colado en los primeros puestos del top 100 de España

La Guardia Civil alerta del aumento de fraudes online con mensajes urgentes y webs falsas

La Guardia Civil alerta del aumento de fraudes online con mensajes urgentes y webs falsas

"De folixa en folixa" en Laviana: este sábado celebra la primera edición de la fiesta de la Cocina del Carbón

"De folixa en folixa" en Laviana: este sábado celebra la primera edición de la fiesta de la Cocina del Carbón

La lucha contra la brucelosis y la tuberculosis: Villaviciosa activa la segunda fase del saneamiento ganadero con controles en una decena de parroquias

La lucha contra la brucelosis y la tuberculosis: Villaviciosa activa la segunda fase del saneamiento ganadero con controles en una decena de parroquias
Tracking Pixel Contents