El único radar asturiano de la AEMET, en Salas, a punto de volver a la normalidad tras la remodelación integral

Las obras de remodelación integral del único radar que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) tiene en Asturias, concretamente en Salas, están a punto de llegar a su fin. Los trabajos incluyeron la obra civil del inmueble, lista desde el año pasado, y también la sustitución del equipo radar. Desde hace unos días, el nuevo aparato está ya operativo en fase de pruebas previas a que la AEMET recepcione los trabajos y la actividad en el Pico Aguión regrese a la normalidad.

Así lo confirma el delegado territorial de la AEMET en Asturias, Ángel Gómez, quien da cuenta de que este ambicioso proyecto, iniciado el pasado septiembre, está próximo a su fin. Cabe precisar que el radar del Pico Aguión es fundamental para localizar y calcular la trayectoria de las células de tormenta que dan lugar a intensas precipitaciones y que esta remodelación se enmarca en un proyecto estatal que cuenta con fondos europeos. Solo la obra civil de Salas, que remató a finales de año, contó con un presupuesto de 462.849,89 euros.

Foto exterior global con el radomo nuevo. / R. T. C.

Dos fases

La primera fase de remodelación fue la obra civil en el edificio. Esto motivó que el radar se parara desde el 9 septiembre hasta el 26 de noviembre de 2025. Durante este tiempo no estuvo disponible la información de este radar y la cobertura del Principado fue proporcionada por los radares de Palencia y Vizcaya. Al finalizar la obra del edificio, en noviembre, se puso de nuevo en operación el equipo radar antiguo de manera temporal. Según explica Gómez, se paró de nuevo el 13 de abril para cambiar el equipo radar y el radomo, es decir, la cúpula circular que lo protege. Esta llamativa estructura es "transparente al paso de la radiación de microondas que emite y recibe el radar, radiación que permite detectar en tiempo real la precipitación que está cayendo en un radio de 250 kilómetros".

Cuenta Gómez que el antiguo equipo radar "ya había superado su periodo de vida útil y daba averías de vez en cuando", por lo que era necesario sustituirlo. El nuevo no solo evita estos fallos, sino que mejora sus posibilidades al ser de polarización dual. Es decir, precisa el delegado asturiano, "tiene en cuenta los dos planos de oscilación de las ondas electromagnéticas de microondas, no solo su intensidad, por lo que permite distinguir el tipo de precipitación y estimar mejor la precipitación acumulada en cada kilómetro cuadrado del rango de 250 kilómetros de diámetro de alcance".

Uno de los espacios renovados. / R. T. C.

"Deterioro mayor"

Por otro lado, el edificio, con treinta y cinco años de antigüedad, también necesitaba una reforma integral. En este sentido, detalla Gómez que las condiciones meteorológicas del Pico Aguión "son más extremas que en las ciudades, por lo que el deterioro es mayor". La mejora del edificio incluyó la renovación de todos sus sistemas eléctricos, de baja y alta tensión, y otros aspectos como la climatización.

Por otro lado, se hicieron mejoras en la carretera de acceso que también "estaba en muy malas condiciones". Y añade: "Al radomo de la torre se accedía por una escalera vertical con línea de vida, ahora se hace a través de varios tramos de escalera metálica con barandilla, que permite acceder de forma más sencilla y sin necesidad de equipo de protección anticaídas". Por otro lado, se colocó una valla perimetral para proteger el edificio.

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Este proceso de modernización del conjunto radares de España persigue que el país disponga "de la tecnología más avanzada en esta infraestructura fundamental para la vigilancia meteorológica".