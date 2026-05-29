"Asturias es una parte muy importante dentro de mi historia personal", señala Carlos Javier Vega Briz tras ganar premio literario de la Fundación Valdés-Salas

"Ha sido una pasada volver a Oviedo y a Asturias a por un reconocimiento, ha sido muy emocionante y estoy muy contento", afirmó este viernes el escritor burgalés Carlos Javier Vega Briz tras recoger el premio Alfonso II "Los diarios del Camino de Santiago", que le concedió la Fundación Valdés-Salas en una bonita ceremonia celebrada en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo.

La obra galardonada es "¿Y ahora qué? El diario de una peregrina novata por la ruta Primitiva" y surge del encuentro, en 2024, del escritor con Diana Vaičiūtė, una peregrina lituana afincada en España con la que compartió un buen número de etapas y vivencias a lo largo de la ruta que parte de Oviedo. La conoció, precisamente, justo un día después de recibir en la capital de Asturias la distinción de "Peregrino del año".

La entrega del premio Alfonso II "Los Diarios del Camino de Santiago" de la Fundación Valdés-Salas, en imágenes / Luisma Murias

En la ceremonia de este viernes, Vega estuvo acompañado del presidente de la Fundación, Leopoldo Tolivar, el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana, el director general de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, Pablo León, y la vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, Marta Mateo. En el acto se presentó la edición que publica el relato premiado.

Vega ofreció un emotivo discurso ante el numeroso público congregado la Universidad en el que recordó la llamada en la que le dieron a conocer que había ganado el certamen: "En aquel momento además del cosquilleo en mi cuerpo propio de la alegría, sentí gratitud, asombro y una emoción que todavía me acompaña", dijo.

Por la izquierda, el presidente de la Fundación Valdés-Salas y catedrático, Leopoldo Tolivar, la vicerrectora, Marta Meteo, el premiado, Carlos Javier Vega Briz, el concejal del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana, y el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León. / Luisma Murias

También recordó cómo surgió la historia ganadora del concurso a raíz de su encuentro con la peregrina lituana, con quien fue dando forma al diario peregrino. "Y lo hicimos superando las barreras propias del idioma, no olvidemos que ella es lituana, aunque domina el castellano bastante bien, y yo de inglés voy justito y de lituano mejor no comentar nada", comentó en tono jocoso.

También recordó a sus amigos Enrique y Asterio, con quienes realizó el Camino Primitivo de 2024, "gracias a su compañía, las duras rampas del tramo de Los Hospitales, la terrible llegada de A Fonsagrada o la interminable cuesta del Sapo se hicieron más llevaderas". También dio un saludo al salense José García, quien le envió las bases del concurso literario y le animó a participar.

Vega también habló sobre libro, inspirado en la ruta jacobea y en Asturias, "Tras las huellas de Tristán". Un título que estuvo muy presente durante su ruta Primitiva. Tuvo bonitas palabras de agradecimiento para su familia y amigos, para el Camino de Santiago "por todo lo que me ha enseñado", así como para la Fundación Valdés-Salas "por su acogida y su labor histórica".

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Tampoco olvidó a sus amigos de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-galaico del Interior. "Después de todo esto, aunque es algo innegable, puedo decir con orgullo y con mucho cariño que Asturias ya no es solo un punto más en el mapa, sino que es una parte muy importante dentro de mi historia personal", concluyó.