Los vecinos de La Sala y Otero recuperan con emoción e ilusión la antigua escuela como centro social para mantenerse unidos

Los vecinos de Otero y La Sala, en Salas, han recuperado la antigua escuela como centro social. El inmueble, que ha sido acondicionado, fue inaugurado el pasado sábado con 45 asistentes en una jornada marcada por la convivencia y la emoción, especialmente entre los vecinos de mayor edad, que pudieron volver a encontrarse en un lugar con gran valor sentimental para todos.

La iniciativa surgió de manera espontánea al coincidir la festividad del Espíritu Santo, una fecha muy significativa para los vecinos, planteándose la posibilidad de organizar una cena y volver a reunir a la gente del pueblo. La promotora de esta iniciativa fue Sira Fernández, muy vinculada desde siempre a la vida social y vecinal del concejo.

Ambiente en la celebración de la inauguración del centro social de Otero y La Sala, en Salas. / A. V. O.

"Le viene de familia, ya que su padre 'El Maño' dedicó durante muchos años gran parte de su tiempo a organizar fiestas y actividades para mantener unidos a los vecinos", destacó el presidente de la Asociación de Vecinos de Otero, José Manuel Álvarez Peláez.

El espacio fue reparado por los propios vecinos con la colaboración del Ayuntamiento de Salas. Se limpió la antigua escuela de arriba a abajo, se pintó y se realizaron pequeñas mejoras como la reparación del aseo, la sustitución de las luminarias y se hizo una puesta a punto general de las instalaciones.

Sira Fernández, soprendida al recibir el ramo de flores y la carta. / A. V. O.

En la inauguración, los vecinos de Otero y La Sala quisieron agradecer a Sira Fernández su trabajo para sacar adelante este proyecto. "Es una persona muy conocida en el concejo por su implicación en distintas iniciativas sociales y culturales, especialmente en la promoción y divulgación del patrimonio llagarero y sidrero de la zona", señaló el presidente vecinal.

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Por ello, durante la inauguración, sorprendieron a Fernández con un ramo de flores y una carta firmada y dedicada por todos los asistentes, un gesto cargado de emoción y reconocimiento.