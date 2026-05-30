Salas y Tineo se unen contra el tabaco con una caminata saludable hasta la cascada de Nonaya, en el concejo salense

Salas y Tineo unieron este viernes deporte, convivencia y concienciación para conmemorar el Día Mundial Sin Tabaco, que está establecido el 31 de mayo, con una caminata saludable por el concejo de Salas organizada de forma conjunta por la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo, el Ayuntamiento salense y el Centro de Educación para Adultos (Cepa) Suroccidente.

La actividad reunió a integrantes del grupo “Caminata saludable y social” de la Escuela de Salud de Tineo —que desde hace más de cuatro años sale a caminar cada viernes— junto a vecinos de ambos concejos que se inscribieron previamente para participar en esta iniciativa contra el tabaquismo y en favor de hábitos de vida saludables, así como alumnado y profesorado del Cepa Suroccidente.

La marcha discurrió por un tramo del Camino Primitivo hasta llegar a la cascada de Nonaya, en un recorrido sencillo pensado para fomentar la participación y la convivencia entre personas de diferentes edades. Durante el trayecto se abordaron los riesgos asociados al consumo de tabaco y la importancia de reforzar factores de protección frente a hábitos poco saludables.

Además, la actividad permitió a los participantes observar e identificar distintas especies de flora y fauna mediante aplicaciones móviles, combinando ejercicio físico, naturaleza y aprendizaje.

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La jornada concluyó con un pincheo saludable ofrecido por el Ayuntamiento de Salas, un espacio que sirvió para compartir experiencias y reforzar el mensaje central de la actividad: la importancia de apostar por estilos de vida saludables alejados del hábito tabáquico.