El bocadillo de carne rebozada que arrasa entre peregrinos y camioneros en un pueblo asturiano de carretera: "El filete no tiene ni un nervio"
"Comer en poco tiempo, en el descanso del trabajo o de viaje, no implica no comer bien", reivindica la creadora de este manjar
Carne de ternera rebozada, pan de elaboración propia y mucho "mimo". Así se hacen los bocadillos que triunfan entre peregrinos y camioneros en un pueblo de carretera de 700 habitantes del concejo de Salas, ubicado a media hora de Oviedo. Se trata del histórico bar Casino, en Cornellana, que abrió sus puertas en 1970 (hace ya 56 años) y que hoy es también confitería.
Aunque en este emblemático local hostelero también hay platos asturianos, pinchos y dulces, el bocadillo de ternera es la seña de identidad de la casa. Un clásico al que se han rendido miles de personas a lo largo de los años, algunos tan famosos como el chef asturiano José Andrés.
"La receta viene de generación en generación. Y, la primera clave es, lógicamente, una materia prima impresionante. Carne de ternera asturiana de una ganadería en Tineo con carnicería en Oviedo. No la hay mejor, la cortas y no hay ni un nervio", asegura Ana Menéndez, su propietaria.
Mimar el producto "de principio a fin"
Una vez adobada la carne, "se deja reposar, se reboza en harina y huevo y se fríe en un buen aceite de oliva". El pan viene del obrador de la confitería Casino, "el más reciente posible". "Mimamos el producto y el bocadillo de principio a fin", señala la hostelera. Y es que, "comer en poco tiempo, en el descanso del trabajo o de viaje, no implica no comer bien".
"Aquí vienen los abuelos, los hijos y los nietos, todos juntos a comer el bocadillo. La mejor satisfacción es esa, y ver que niños que no se comen la carne en casa, sí la comen esta encantados", afirma Menéndez. "Hay gente que se desplaza aquí solo para coger los bocadillos, y luego siguen endulzándose con nuestros dulces caseros asturianos, como las casadiellas, los carbayones, las casinitas o los carajitos", añade.
Una parada obligatoria
Cornellana es una histórica villa de paso cuyo carácter ha estado marcado durante décadas por la carretera N-634. Por el bar Casino han pasado y pasan muchos camioneros y desde hace algunos años también peregrinos. Todos quieren el bocadillo de carne. "Por aquí pasaban muchos viajeros y Cornellana era un sitio casi de parada obligatoria para toada la gente que venía de Occidente". Y así lo sigue siendo.
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