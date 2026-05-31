El jurista salense Faustino Fernández-Miranda, histórico gestor e impulsor de la UNED, fallece en Madrid a los 81 años
Profesor de Derecho Político, en 2007 se convirtió en el primer Defensor Universitario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
El jurista salense Faustino Fernández-Miranda Alonso, reconocido por su larga labor al frente de la UNED en España, falleció este domingo en Madrid a los 81 años.
Natural de Salas, aunque criado en Moreda —donde su padre ejerció de médico—, se licenció en Derecho por la Universidad de Oviedo, se doctoró cum laude por la Complutense en 1973 y vinculó su carrera laboral al impulso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, cuyo fin social defendió siempre.
Abogado y profesor de Derecho Político en la institución durante más de medio siglo, impartió clase en las facultades de Derecho, Económicas, Filosofía y Ciencias Políticas. Su trayectoria de gestión en la UNED le llevó a ocupar los cargos de secretario, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, secretario general, vicerrector de Ordenación Académica y director de departamento. En 2007 se convirtió en el primer Defensor Universitario de la UNED.
Autor de numerosos trabajos sobre derecho constitucional y político, control parlamentario y distribución territorial del poder, participó en la redacción de los estatutos de la universidad.
Casado con Carmen Fernández-Miranda Campoamor, deja cinco hijos. La familia celebrará una despedida íntima y trasladará después sus restos a Anio (Salas), donde conservaba la casa familiar.
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