El monasterio de Cornellana, en Salas, urge dotarse de usos en su 1.002 aniversario, que se celebró con una visita guiada: "Es una maravilla"

Los visitantes que este domingo conocieron en una visita guiada gratuita el monasterio de San Salvador de Cornellana, en Salas, se quedaron maravillados con el cenobio, que este 31 de mayo celebró los 1.002 años de su fundación. Un inmueble que ha sido rehabilitado en los últimos años y al que le falta la tercera fase del proyecto, dotarlo de usos y actividades. Una reivindicación que mantiene activa la plataforma ciudadana Salvemos la iglesia y el monasterio de Cornellana de la ruina en esta fecha marcada en el calendario.

«Se cumplen los 1.002 años del monasterio y desde la segunda y última fase del proyecto de restauración no se ha avanzado nada y necesita ser dotado de contenido cuanto antes para evitar que vuelva su declive», señala el portavoz del colectivo, David Valiela, quien alerta de nueva vegetación en el tejado y presencia de palomas. «Hay excrementos e incluso cadáveres, hay que actuar ya para evitar el deterioro», agrega.

Lo cierto es que el Plan de Usos del monasterio está ya prácticamente finalizado. La consejería de Cultura, el Ayuntamiento de Salas y el Arzobispado de Oviedo tienen cerrado el texto, en el que se incluye entre otros fines el de hospedería y como centro de investigación del Camino de Santiago. Si bien, falta la aprobación definitiva para su puesta en marcha y que la actividad comience a llenar de vida el espacio.

Así fue la visita guiada al monasterio de Cornellana, en Salas / Sara Arias

Así lo reconoce el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, quien lamenta que «el proceso va lento». «Ya se ve que estas fases han mejorado el edificio y esperemos que la rehabilitación integral sea una realidad lo antes posible para que tenga un uso y así garantizar su mantenimiento durante muchos años y que, de esa manera, sea un atractivo para la gente y se llene de actividades», añade Hidalgo, quien señala que el monasterio de Cornellana es «vital» para el concejo. Por ello, desde la reparación del cenobio han mantenido un programa de visitas mensuales «para darlo a conocer a la ciudadanía y está participando muchísima gente», celebra.

Un patrimonio "único"

Así lo demostró la visita de este domingo, con un nutrido grupo de asistentes que puso toda la atención a las explicaciones del guía, Roberto Carneado Peruyera, quien desveló además de aspectos históricos y constructivos algunas de las leyendas y mitos que rodean al monasterio salense, hito del Camino Primitivo de Santiago. Por ejemplo, les reveló la presencia en uno de los escudos de una osa. «La infanta Cristina Bermúdez se perdió y apareció en el bosque detrás de un arbusto con una osa que la amamantaba», comentó.

Los visitantes ni pestañeaban para no perder la atención. «Es todo muy interesante, es uno de los pocos de Asturias que me quedaba por conocer y la visita ha estado muy bien», comentó Rafel Mayor, llegado desde Avilés. También Bibiana Fernández, de Luarca (Valdés) y perteneciente al colectivo Viento del Norte de la localidad. «Me encanta, el claustro me parece maravilloso y me gusta que se ponga en valor las cosas que tenemos en Asturias, es un patrimonio único en el mundo», señaló la mujer, quien celebra la rehabilitación del cenobio y apremia a darle uso al lugar.

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El monasterio de San Salvador de Cornellana urge llenarse de vida para evitar que la inversión realizada para su reparación constructiva quede en aguas de borraja. Y todo parece indicar que pronto tendrán sobre la mesa la tercera fase del proyecto que ha rescatado este emblemático edificio.