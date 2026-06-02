CAPSA reúne a ganaderos de Salas y Tineo para afrontar el futuro del sector con el relevo generacional como objetivo
El encuentro "Diagnóstico del territorio y mirada de futuro" contó con agentes del sector y con los alcaldes de Salas y Tineo, Sergio Hidalgo y Montse Fernández, respectivamente
La Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) organizó en Salas un encuentro de análisis bajo el título "Diagnóstico del territorio y mirada de futuro" en el que se puso el foco en el relevo generacional de las ganaderías de la comarca.
El encuentro estuvo presidido por el presidente de CAPSA, Alberto Álvarez, y contó con la participación de los alcaldes de Salas, Sergio Hidalgo, y Tineo, Montse Fernández, así como agentes del sector conocedores de la real situación del campo. Debatieron sobre cómo están las ganaderías y cuáles son los retos de futuro que encara el sector.
"Salas y Tineo tienen un número importante de ganaderías y es importante realizar este diagnóstico, sobre todo de cara al relevo generacional y estas cuestiones", señaló el Alcalde salense.
- Un submarinista encuentra el cadáver del joven Iyán Fariña, el avilesino de 19 años desaparecido hace una semana en la playa de Salinas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Fallece una médico gijonesa de 30 años en un accidente de tráfico en Palencia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con los prismáticos más baratos del mercado: con un descuento del 12 por ciento e ideales para observar la naturaleza
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- Las primeras palabras de la familia de Iyán Fariña tras el hallazgo del cuerpo: 'Es un alivio, ahora podrá descansar en paz
- Hablan los allegados de la médica gijonesa fallecida en un accidente en Palencia: 'Se entregaba en cuerpo y alma a la familia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros