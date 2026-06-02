CAPSA reúne a ganaderos de Salas y Tineo para afrontar el futuro del sector con el relevo generacional como objetivo

La Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA) organizó en Salas un encuentro de análisis bajo el título "Diagnóstico del territorio y mirada de futuro" en el que se puso el foco en el relevo generacional de las ganaderías de la comarca.

El encuentro estuvo presidido por el presidente de CAPSA, Alberto Álvarez, y contó con la participación de los alcaldes de Salas, Sergio Hidalgo, y Tineo, Montse Fernández, así como agentes del sector conocedores de la real situación del campo. Debatieron sobre cómo están las ganaderías y cuáles son los retos de futuro que encara el sector.

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Un instante de la reunión. / A. S.

"Salas y Tineo tienen un número importante de ganaderías y es importante realizar este diagnóstico, sobre todo de cara al relevo generacional y estas cuestiones", señaló el Alcalde salense.