La Fundación Valdés-Salas lanza la quinta edición de su programa de becas para estudiantes de Salas con pocos recursos

La Fundación Valdés-Salas abrirá el próximo lunes, 8 de junio, el plazo de solicitud de las becas para estudiantes de Salas con recursos económicos limitados. La iniciativa partió hace cinco años de un grupo de quince empresarios del concejo, que desde entonces sustentan económicamente este proyecto que fomenta la igualdad de oportunidades para los jóvenes del concejo. "La idea partió de los empresarios que son los que aportan los fondos, nosotros nos ocupamos de gestionarlo", señala Isidro Sánchez desde la institución académica.

Como pistoletazo de salida a esta nueva edición, la entidad organizó este lunes una reunión en el palacio Valdés-Salas a la que asistieron buena parte de los empresarios participantes, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, y el presidente de la Fundación, Leopoldo Tolivar. "La idea es mantenerlos informados de todo y resolver sus dudas", apunta Sánchez, que acompañó a Tolivar.

El objeto de la convocatoria, según consta en las bases, es "facilitar a estudiantes del concejo de Salas con recursos económicos limitados el acceso a estudios de formación profesional, educación secundaria y estudios universitarios de grado y postgrado". Se concederán un total de dos becas con una cuantía máxima de 5.000 euros anuales.

Estos fondos se pueden destinar a la matrícula en el centro de estudios, también a solicitar ayuda para el viaje y la instalación inicial, así como a recibir una asignación mensual de 500 euros en concepto de alojamiento y manutención durante el periodo académico.

Requisito principal

Para acceder a la ayuda el requisito principal es ser natural de Salas o vecino del concejo con una antigüedad mínima de dos años consecutivos anteriores a la solicitud de la beca.

El plazo de solicitudes está abierto desde el 8 de junio al 13 de julio. Un comité de selección nombrado por la Fundación Valdés-Salas es el encargado de comprobar la documentación y evaluar el cumplimiento de los requisitos. Los resultados de la preselección se notificarán el 20 de julio y la resolución final tendrá lugar el 24 de julio. Ese día se conocerán las personas beneficiarias de la ayuda para el curso 2026-2027.

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Desde la Fundación Valdés-Salas explican que nunca quedó desierta la convocatoria, que además, ofrece la posibilidad a los estudiantes de solicitar una prórroga en el caso de programas cuya duración exceda un curso académico.