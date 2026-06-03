La antigua industria tabaquera y los ingeniosos regadíos de Láneo, en Salas, cautivan a un grupo de visitantes: "Me ha gustado un montón"

"Ha estado fenomenal, lo mejor ha sido la labor encantadora y las explicaciones de las vecinas, que han sido muy atentas", dijo María Jesús Rubio, de Murcia, tras visitar este martes la localidad de Láneo, en Salas, en un grupo de la Federación Nacional de Asociaciones Culturales y Recreativas de Empleados de Cajas de Ahorros que está recorriendo Pravia, Salas, Belmonte de Miranda y Somiedo con integrantes de distintos puntos de España.

"Hemos planteado esta Alzada Vaqueira de cinco días para conocer esta zona de Asturias, salimos de San Esteban, en Muros de Nalón, y pasamos a Pravia por Somao, donde conocimos la arquitectura indiana, después estuvimos en Santianes de Pravia para ver el prerrománico, la villa y en Cornellana paramos en el centro de precintaje de La Rodriga para conocer la historia del salmón, el Camino de Santiago y el monasterio", explica Domingo Melero, miembro asturiano del grupo que ha programado la excursión.

A través de la Senda del Salmón llegaron a Láneo, donde les esperaban las vecinas Carmen Gómez, Carmen Díaz y Maruja Álvarez, de la Asociación de Cultura Tradicional y Desarrollo Rural de Láneo, quienes les guiaron en un animado y bonito recorrido por la localidad que sorprendió a los asistentes por su antigua industria tabaquera y por los ingeniosos sistemas de regadío.

Salieron de la iglesia y comenzaron a conocer Láneo a través de su fértil vega, bañada por el río Narcea. "Tiene un pH muy bueno, se dice que es igual al que hay en la tierra en Indonesia", precisó Gómez, quien dio cuenta de la famosa producción de faba del pueblo. "También son muy buenos los fréjoles, las vainillas que llamamos aquí, y los guisantes; también hay muchos limoneros y naranjos, cuyos frutos salían en barco para la reina de Inglaterra", abundó.

De los más antiguos de España

Una prodigiosa vega que cuenta además, tal y como les señaló, con uno de los sistemas de regadío más antiguos de España: "Se recoge el agua en un pequeño embalse que está a dos kilómetros y está compuesto por presas; dos de ellas siempre tienen agua y las otras se van abriendo en función de la necesidad. Ayer precisamente empezó a funcionar una porque con estas temperaturas, que no son propias de Asturias, las fabinas necesitan un poquitín de agua".

El grupo también conoció los singulares hórreos y paneras de Láneo, caracterizados algunos de ellos por estar abuhardillados y tener las esquinas ovaladas y no con líneas rectas. "Tenemos un patrimonio muy rico", destacó Gómez durante la visita. Los asistentes quedaron sorprendidos al pasar por delante de la casona solariega de la que partieron a América los antepasados de la actriz de Hollywood, Eva Longoria.

A la derecha, la vecina Carmen Gómez explica las características de hórreos y paneras de Láneo (Salas) tras pasar por uno de estos inmuebles, al fondo. / Sara Arias

"Es un pueblo muy bonito e interesante, con un conjunto patrimonial variado muy bien conservado y para nada en abandono, eso me gusta mucho", dijo Fernando Santamaría, de Burgos, quien valoró "lo bien que lo cuentan las vecinas, lo transmiten con emoción". "La calidad de los hórreos y paneras me parece fenomenal", comentó Lucía Gil, de Murcia.

Industria tabaquera

De camino a casa de Juan Manuel Fernández, donde descubrieron la historia de la industria tabaquera de Láneo, pasaron por delante de una de las edificaciones más singulares de la localidad, una vivienda cuyo aislamiento térmico son los tucos de las mazorcas de maíz. "Se aprovechaba todo", indicó Gómez.

A la izquierda, Juan Manuel Fernández muestra un semillero de planta de tabaco a los visitantes. / Sara Arias

Junto a Fernández descubrieron un semillero de planta de tabaco y las hojas secas. "¿Por qué lo sigue cultivando?", preguntaron al vecino desde el grupo. "Para que lo vean ustedes", respondió Fernández, quien mantiene con mimo esta tradición de Láneo para darla a conocer a todo aquel que pase por allí.

"Me ha gustado un montón, el pueblo está muy bien cuidado, los hórreos son muy bonitos y me quedé muy sorprendida con lo del tabaco, ni siquiera había visto nunca la planta", subrayó la murciana Flora López. El grupo se quedó encantado con las explicaciones y con la belleza del pueblo pero, sobre todo, con la atención de las vecinas: "Las guías son unas máquinas", celebró Lucía Gil.

La ruta sigue

El grupo continuó su camino, que hacen a pie y en tramos de autobús, en dirección a Belmonte de Miranda, donde acudieron por la tarde a la Casa del Lobo y tuvieron un encuentro con la Asociación de Vaqueiros del concejo. Este miércoles harán la ruta La Escrita en el Parque Natural de Somiedo, donde también visitarán el Ecomuseo y la central de La Malva.

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Este jueves seguirán en el concejo somedano con una ruta por las brañas y una salida para realizar observación de fauna salvaje. Tienen la ilusión de poder ver al oso pardo cantábrico. El viernes se despedirán esperando por el próximo viaje, con los que recorren y conocen paso a paso el país. De Láneo se llevan un grato recuerdo, un montón de sorpresas y varias anécdotas.