El Ayuntamiento pone la marca de calidad turística "Salas en el Camino" en las fachadas de comercios, empresas y establecimientos hosteleros

El Ayuntamiento de Salas continúa con su apuesta por la marca de calidad turística "Salas en el Camino" y próximamente procederá al reparto de unos vinilos con el logo que lo distingue entre los comercios, empresas y establecimientos hosteleros del concejo. Además, también han encargado una serie de artículos serigrafiados de merchandising para reforzar la promoción del municipio en actos y eventos públicos.

"Queremos seguir reforzando la promoción del concejo a través de la marca de calidad turística de Salas y esta es una de las líneas que haremos, se van a dar a los negocios unos vinilos con el nuevo logo para que lo puedan colocar en las fachadas y, por otro lado, el merchandising que repartiremos en actividades promocionales," explica el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo.

Además de las pegatinas para los escaparates, que se entregarán en las próximas semanas, han encargado bolsas de tipo "totebag", tazas, camisetas, imanes y sombreros. Todos ellos con el logo impreso. Además, las tazas incluyen también la frase "calidad con alma peregrina". La idea del Consistorio es repartirlos entre la ciudadanía o personalidades que acudan a actos del municipio.

Los nuevos artículos de merchandising de la marca de calidad turística de Salas, en imágenes / A. S.

Un merchandising que se inspira en el nuevo logo promocional de Salas, presentado en la última edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Se trata de un diseño "muy moderno, con cuatro dibujos que evocan el patrimonio monumental, el paisaje de media montaña de nuestro concejo, una concha que simboliza el Camino Primitivo y un corazón formado por dos manos agarrándose, que evoca la hospitalidad de la gente de Salas", detalla el concejal de Turismo, Alejandro Bermúdez.

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Con estas medidas vinculadas a la marca de calidad turística "Salas en el Camino", el equipo de gobierno pretende "promocionar y potenciar a través del Camino de Santiago, que lo une todo, el patrimonio, la naturaleza y la generosidad de los salenses", resume Bermúdez.