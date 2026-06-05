El dolmen de La Cobertoria, en Salas, cae en el examen de Historia de la PAU: "Ojalá lo hayan hecho bien"
La Fundación Valdés-Salas, entidad que amparó la investigación arqueológica del yacimiento, celebra la entrada de este monumento en las pruebas de acceso a la universidad y anuncia una nueva visita guiada
El dolmen de La Cobetoria, de Salas, ha sido una de las preguntas que han tenido que responder los alumnos asturianos que afrontaron estos días el examen de Historia de la PAU como ejemplo del proceso de Neolitización de la Península Ibérica. Una cuestión que ha alegrado a la Fundación Valdés-Salas, que impulsó los trabajos arqueológicos y ahora anuncia una nueva visita guiada gratuita a este importante yacimiento en colaboración con el Ayuntamiento.
"Ojalá lo hayan hecho bien porque para la Fundación Valdés-Salas es una satisfacción la relevancia de este contenido", escribió en sus redes sociales el presidente de la entidad, Leopoldo Tolivar Alas, tras conocer la noticia de que el dolmen de La Cobertoria había caído en las pruebas de acceso a la universidad.
"Dicho dolmen forma parte fundamental de un importante yacimiento megalítico en la necrópolis de la sierra de San Juan, cuyas excavaciones han sido lideradas por investigadores de la Universidad de Oviedo amparados por esta Fundación", señaló Tolivar, quien detalla que el monumento ha sido "prolijamente estudiado, documentado, recuperado y protegido de antiguos saqueos históricos".
Con la feliz noticia de que el dolmen de La Cobertoria forma parte de las preguntas de la PAU en Asturias, el presidente de la Fundación Valdés-Salas aprovechó para anunciar que próximamente organizarán en colaboración con el Ayuntamiento de Salas una visita guiada gratuita para conocer el destacado yacimiento, que ya es parte de los estudios de los jóvenes asturianos.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la carpa para jardín o camping más barata del mercado: montaje fácil y sin herramientas gracias al mecanismo plegable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de aluminio más cómoda y barata del mercado: con parasol de ajuste individual y respaldo regulable en 5 posiciones
- El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
- El BOE registra la bajada de velocidad oficial con multas de 600 euros: castigo en el permiso de conducir y control de la Guardia Civl
- “Pedimos a nuestros usuarios que cuiden el entorno y tomamos medidas restrictivas ante problemas de conducta”, asegura Caritas tras las quejas en San Lázaro