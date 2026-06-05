El dolmen de La Cobertoria, en Salas, cae en el examen de Historia de la PAU: "Ojalá lo hayan hecho bien"

El dolmen de La Cobetoria, de Salas, ha sido una de las preguntas que han tenido que responder los alumnos asturianos que afrontaron estos días el examen de Historia de la PAU como ejemplo del proceso de Neolitización de la Península Ibérica. Una cuestión que ha alegrado a la Fundación Valdés-Salas, que impulsó los trabajos arqueológicos y ahora anuncia una nueva visita guiada gratuita a este importante yacimiento en colaboración con el Ayuntamiento.

"Ojalá lo hayan hecho bien porque para la Fundación Valdés-Salas es una satisfacción la relevancia de este contenido", escribió en sus redes sociales el presidente de la entidad, Leopoldo Tolivar Alas, tras conocer la noticia de que el dolmen de La Cobertoria había caído en las pruebas de acceso a la universidad.

"Dicho dolmen forma parte fundamental de un importante yacimiento megalítico en la necrópolis de la sierra de San Juan, cuyas excavaciones han sido lideradas por investigadores de la Universidad de Oviedo amparados por esta Fundación", señaló Tolivar, quien detalla que el monumento ha sido "prolijamente estudiado, documentado, recuperado y protegido de antiguos saqueos históricos".

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Con la feliz noticia de que el dolmen de La Cobertoria forma parte de las preguntas de la PAU en Asturias, el presidente de la Fundación Valdés-Salas aprovechó para anunciar que próximamente organizarán en colaboración con el Ayuntamiento de Salas una visita guiada gratuita para conocer el destacado yacimiento, que ya es parte de los estudios de los jóvenes asturianos.