Salas aplicará un plan económico-financiero por un remanente de tesorería negativo de 117.000 euros

El Ayuntamiento de Salas presenta un remanente de tesorería negativo de 117.000 euros al cierre de 2025 que le obliga a aplicar un plan económico-financiero que reducirá esa misma cantidad del presupuesto municipal, que se encuentra prorrogado. Según explica el alcalde, Sergio Hidalgo, esta situación viene dada porque las arcas municipales no han cobrado una serie de ingresos correspondientes a los parques eólicos que operan en el concejo por el mismo importe económico de 117.000 euros.

"Estamos renegociando los convenios, es un tema que está en el Juzgado también para intentar cobrar ese dinero, que son 117.000 euros, que es por lo que cerramos en menos 117.000 euros el 2025. Entonces, hemos aplicado lo que dice la ley, aplicar un plan económico-financiero y reducir ese dinero del presupuesto", afirma el Regidor, quien indica que esta medida no afectará a las inversiones y servicios municipales.

"Retrasos y recortes"

El plan de ajuste ha causado las críticas del partido de oposición, el PSOE: "No es una cuestión meramente técnica, sino el resultado de decisiones de gestión que ahora obligan a adoptar medidas con impacto directo en el día a día del concejo", explica su portavoz municipal, Azahara Fernández.

"El PSOE de Salas advierte de que este escenario puede traducirse en retrasos, recortes o una menor capacidad de respuesta en ámbitos clave para las vecinas y vecinos. Asimismo, puede generar dificultades en la relación con empresas y proveedores locales, afectando directamente al tejido económico del concejo", añade la edil.

Además, indica que la agrupación socialista exige al equipo de gobierno que explique "con claridad qué medidas concretas piensa aplicar, qué partidas se van a ver afectadas y qué garantías existen para evitar que el coste de esta mala gestión recaiga sobre la ciudadanía".

"No afecta al concejo, ni a los vecinos"

Por su parte, el alcalde salense indica que las partidas que hay que restar del presupuesto "no afectan en absoluto a ningún servicio, arreglo de carretera ni ninguna otra cuestión porque los 117.000 euros que hay que quitar de partidas del presupuesto ya están gastadas porque el presupuesto está prorrogado. Parece que el PSOE no leyó el plan económico ni el presupuesto para ver que no afecta en nada al día a día del concejo, ni a los vecinos".

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En concreto, detalla que se trata de la partida para la adquisición de un nuevo coche para la Policía Local, y para los actos del milenario del monasterio de San Salvador de Cornellana, celebrado en 2025. "Al estar el presupuesto prorrogado esas partidas siguen ahí aunque ya están ejecutadas y son esas mismas partidas las que se van a restar, por eso no afecta absolutamente en nada", insiste el Alcalde, quien emplaza a la portavoz municipal a consultar de nuevo el expediente.