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El Ayuntamiento de Salas acondiciona la planta baja de la Escuela Infantil para dotar de locales a las asociaciones del concejo

El proyecto prevé también la instalación de placas solares para generar energía eléctrica y la renovación del sistema de climatización, "es una actuación importante", destaca el alcalde, Sergio Hidalgo

El Ayuntamiento de Salas acondiciona la planta baja de la Escuela Infantil para dotar de locales a las asociaciones del concejo

El Ayuntamiento de Salas acondiciona la planta baja de la Escuela Infantil para dotar de locales a las asociaciones del concejo

Sara Arias

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Sara Arias

Salas

El Ayuntamiento de Salas, a través de una subvención del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, está acometiendo la mejora y ampliación de los espacios municipales de la planta baja de la Escuela Infantil para ponerlas a disposición de asociaciones y entidades del concejo.

Las obras de mejora en el edificio de la Escuela Infantil de Salas, en imágenes

Las obras de mejora en el edificio de la Escuela Infantil de Salas, en imágenes

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Las obras de mejora en el edificio de la Escuela Infantil de Salas, en imágenes / Sara Arias

"La parte de abajo tiene unos espacios que no estaban divididos y se está haciendo la obra para crear locales que puedan utilizar las asociaciones de Salas, además vamos a proceder a realizar unas actuaciones para que estén homologados para poder realizar cursos de formación de distintas temáticas", avanza el alcalde salense, Sergio Hidalgo.

Las obras, con una inversión de más de 300.000 euros consisten en la adecuación del espacio de la planta baja, pero también se está actuando en el exterior acondicionando las fachadas de pladur. Asimismo se van a instalar unas placas solares "para favorecer el ahorro energético y se renovará por completo la climatización", detalla el Regidor.

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Los trabajos se encuentran en plena ejecución y su finalización está prevista a lo largo del próximo verano. "Es una actuación importante porque se dota de espacios a los colectivos locales y se mejora todo el tema de la eficiencia energética", celebra el Alcalde.

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