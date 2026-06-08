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Salas logra financiación para poner en marcha una nueva edición de su taller de empleo de jardinería

El consistorio aplaude esta iniciativa dotada con 436.000 euros procedentes del Principado y que además de dar empleo, permitirá mejorar las zonas verdes del concejo

Un trabajador de una edición pasada del taller desbrozando una zona verde.

Un trabajador de una edición pasada del taller desbrozando una zona verde. / Ayuntamiento de Salas

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T. Cascudo

Salas

Salas volverá a impartir un taller de empleo centrado en la jardinería. El Principado ha concedido una ayuda de 436.000 euros al Ayuntamiento salense para poner en marcha esta iniciativa.

"Este importante programa permitirá desarrollar acciones formativas y de empleo vinculadas a las actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, ofreciendo nuevas oportunidades de cualificación profesional y empleo para nuestros vecinos y vecinas, al tiempo que contribuye a la mejora y conservación de nuestros espacios verdes", señalan desde el Ayuntamiento, al tiempo que agradecen la ayuda regional.

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"Queremos expresar nuestro agradecimiento al Principado de Asturias por la confianza depositada en nuestro municipio y, de manera muy especial, reconocer el excelente trabajo realizado por los técnicos municipales, cuya dedicación y esfuerzo en toda la gestión administrativa han sido fundamentales para hacer posible la concesión de este taller", señaló el consistorio en sus redes sociales. El Gobierno municipal se compromete a seguir trabajando "para impulsar iniciativas que generen empleo, formación y desarrollo para Salas".

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