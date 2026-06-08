Salas ve "absurdo" aplicar la tasa turística en el municipio: "No estamos teniendo ningún problema derivado del turismo"
El Gobierno local considera que "su aplicación solo generaría más burocracia a los empresarios del sector"
El Principado acaba de presentar su anteproyecto de Ley de Estancias Turísticas, cuya propuesta estrella es la aplicación de una tasa turística que busca "consolidar un modelo de crecimiento sostenible, equilibrado y respetuoso con el territorio". Su aplicación cuenta con el rechazo de la patronal del sector y está generando variadas reacciones entre los municipios, que tendrán la última decisión sobre su aplicación. En Salas, de momento, la postura está clara: "Aplicarla es absurdo".
El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, subraya que el concejo está "en un momento de crecimiento turístico muy bueno, batiendo récord de turistas con un crecimiento muy sostenido", algo que constatan los datos que registra la oficina de turismo. Sin embargo, este crecimiento no está ocasionando problema o conflicto alguno.
"No estamos teniendo ningún problema derivado de la actividad turística, por lo que consideramos que en nuestro caso es absurdo aplicar la tasa turística, su aplicación solo generaría más burocracia a nuestros empresarios del sector", señala Hidalgo sobre la propuesta regional.
El concejo de Salas resgistró en el primer trimestre del año datos históricos, con un total de 1.434 visitantes. El concejal de Turismo de Salas, Alejandro Bermúdez, señaló entonces que "nunca en enero, febrero ni marzo hubo tantos visitantes. Cada vez que hacemos recuento estamos batiendo prácticamente récord tras récord”.
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