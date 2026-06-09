El rally de homenaje a Carlos Sainz hará parada en Salas el próximo octubre: "Será un acontecimiento único"

El Rally de Asturias Histórico-Carlos Sainz WRC Tribute hará parada en Salas y el municipio considera "un honor formar parte de uno de los eventos más especiales que vivirá el mundo de los rallyes en 2026". La organización de esta cita, prevista entre el 28 y el 31 de octubre ha anunciado que la prueba, en la que participará el propio Sainz, se desarrollará en Pravia, Muros de Nalón y Salas.

"Será un acontecimiento único que rendirá homenaje a una de las mayores leyendas del deporte español y mundial: Carlos Sainz, bicampeón del Mundo de Rallyes y referente indiscutible para generaciones de aficionados. La presencia de Carlos Sainz compitiendo en los tramos asturianos, acompañado por grandes nombres del automovilismo y por algunas de las máquinas más emblemáticas de la historia de los rallyes, convertirá esta edición en una cita para el recuerdo", señalan desde el Ayuntamiento salense.

El consistorio defiende Salas como "el concejo más racing de Asturias y, posiblemente, de España", razón por la que creen que se han ganado la participación en un evento tan importante. "Nuestra vinculación con el mundo de los rallys forma parte de nuestra identidad, de nuestra historia reciente y del orgullo de generaciones enteras de aficionados que han hecho de esta tierra una referencia para el automovilismo", añaden, convencidos de que las carreteras del concejo se llenarán para "recibir a una auténtica leyenda de este deporte".

Noticias relacionadas

"Salas se suma con orgullo a este gran homenaje y abre sus puertas a participantes, equipos, visitantes y amantes del motor para disfrutar juntos de un espectáculo excepcional", añaden.