Los mayores de La Espina estrenan local social: "Es un lugar para facilitar la relación y crear comunidad"
El Arzobispado cedió el inmueble y el consistorio acometió la remodelación y dotó al espacio de juegos y mobiliario
Los mayores de La Espina ya disponen de un local social accesible y en pleno centro de esta localidad salense. La actuación fue posible gracias a la colaboración del Arzobispado, que cedió un inmueble en desuso, y el Ayuntamiento de Salas que remodeló y adecuó la planta baja. El espacio se inauguró este lunes para felicidad de sus usuarios.
La concejala de Cultura, Infancia, Juventud y Servicios Sociales, Ana Pérez, explica que los usuarios "están muy contentos" con las nuevas dependencias. Ellos solicitaron un local al consistorio, ya que hasta ahora disponían de un espacio compartido. Se pensó en este inmueble, usado hace muchos años como velatorio y ahora cerrado y sin uso.
"Se hizo una remodelación, se tiraron tabiques y se adecuó. Se adquirió mobiliario, juegos para los usuarios y una máquina de café. También se pintó la fachada exterior", resume la concejala sobre la actuación, inaugurada con una pequeña fiesta este lunes.
"Es un espacio pensado para el encuentro, la convivencia y el bienestar de nuestros mayores, que son parte fundamental de nuestra comunidad", celebra el consistorio, que agradece la disposición y colaboración del párroco de La Espina, Arturo García. Asitió a la inauguración junto al alcalde, Sergio Hidalgo.
La concejala Ana Pérez, también presente en el acto, señala que este espacio "facilitará la relación y creará comunidad y unión", además de contribuir a la lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores. La intención es que las dependencias abran todas las tardes. "Lo vamos a gestionar entre los propios usuarios y el Ayuntamiento", precisa Ana Pérez, satisfecha con este equipamiento que dará servicio no solo a los vecinos de La Espina, sino también a los de pueblos cercanos como Bodenaya, Porciles o La Pereda.
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