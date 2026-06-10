Salas proyecta el documental "El Ángel de Javi" para recaudar fondos para la lucha contra el síndrome de Nedamss
La Casa de Cultura acoge este viernes 12 de junio el visionado de la cinta, con dos sesiones a las 19.00 y 20.00 horas, y un donativo de 3 euros
Salas acoge este viernes 12 de junio un bonito evento solidario. La Casa de Cultura proyectará el documental "El Ángel de Javi: 1.500.000 de razones para creer" basado en la historia de lucha del pequeño de ocho años que sufre el síndrome de Nedamss, una enfermedad rara y devastadora que le está robando poco a poco el habla, la movilidad y la respiración.
La entrada tiene un coste de 3 euros como donativo, que serán íntegramente destinados a la investigación y tratamientos para el síndrome de Nedamss, para el que existe una terapia génica disponible en Estados Unidos por la que lucha la familia de Javi.
La cinta, dirigida por José Luis Velázquez, se proyectará en dos sesiones para tratar de recaudar el máximo dinero posible. Así, habrá una primera proyección a las 19.00 horas y una segunda sesión a las 20.00 horas. Se recomienda acudir con tiempo para obtener los boletos.
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