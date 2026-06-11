El PSOE de Salas denuncia que el pago a proveedores se está retrasando 6 meses "con el perjuicio económico que origina"

El PSOE de Salas critica al equipo de gobierno de Foro a cuenta del plan de ajuste al que se han sometido las arcas municipales del Ayuntamiento debido a un remanente de tesorería negativo de 117.000 euros. Además, los socialistas alertan de que el pago a proveedores "está tardando más de seis meses cuando la norma establece que el pago debe realizarse en un mes, con el perjuicio económico que eso origina a los proveedores especialmente a los de nuestro concejo", denuncia la portavoz municipal, Azahara Fernández.

La concejala socialista responde a las explicaciones del alcalde, Sergio Hidalgo, quien señaló que el remante negativo de tesorería viene dado porque el Consistorio está a expensas de cobrar 117.000 euros del convenio con los parques eólicos. Debido al plan de ajuste, el concejo está obligado a restar la misma cantidad del salgo negativo, los 117.000 euros, del presupuesto municipal. En ese sentido, Hidalgo comentó que no se ve afectada ninguna partida porque al estar la cuenta general prorrogada se han retirado partidas ya ejecutadas como la de los actos del milenario del monasterio de San Salvador de Cornellana.

Ingresos "que no eran ciertos"

"Por lo que nos está diciendo en la elaboración del presupuesto consignaron estos ingresos ya sabiendo que no eran ciertos ni realizables en el ejercicio y en la misma falta de rigor presupuestario dice que el plan de ajuste 'no afecta en absoluto a ningún servicio, arreglo de carretera ni ninguna otra cuestión', con lo que nos viene a decir que en vez de hacer escrupulosamente la ley, que es reducir los gastos del nuevo presupuesto en cuantía igual al déficit, lo aplica sobre partidas que no se van a ejecutar en la nueva anualidad, o sea se hace trampas al solitario, no hace ningún tipo de reducción de gasto y tira para adelante", afirma Fernández.

Según los socialistas salenses se trata de "un proceder claramente irresponsable". Y añaden que tanto este año como en 2025 se realizaron operaciones de tesorería para pago a proveedores en torno a 1,3 millones de euros que, dice Fernández, "nos tiene enormemente preocupados apoyándonos en datos objetivos".

Asimismo el PSOE dice que su posición respecto al pan de ajuste es "clara": "El gobierno debe gestionar con responsabilidad y la oposición debe ejercer su labor de control con la misma responsabilidad, representando el interés general de los vecinos y vecinas".

"Misma cantinela"

Por su parte, el alcalde salense indica que el PSOE "vuelve erre que erre con la misma cantinela, ya expliqué estas cuestiones en el Pleno municipal con los expedientes, todo se hizo con informes favorables de Intervención, que no vengan a cuestionar los expedientes porque no los hace el alcalde". Asimismo Hidalgo pide a los socialistas salenses "que exijan al Principado que pague las subvenciones que debe al Ayuntamiento de Salas por más de medio millón de euros".

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El Alcalde de Salas lamenta que el PSOE "no emita comunicados cuando se reduce la deuda todos estos años, algo a lo que no hacen ni meción, tampoco con todas las fiscalizaciones favorables. De eso no habla el PSOE", concluye.