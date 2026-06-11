"Tradición, reunión y alegría", lema de la fiesta de San Antonio en Láneo, en Salas, este sábado 13 de junio
Los vecinos asistirán a misa, después habrá sesión vermú, comida de hermandad y una tarde con animación musical y actividades para la infancia
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Láneo (Salas)
Láneo, en Salas, celebra este sábado 13 de junio la fiesta de San Antonio con un programa lleno de actividades para todos los públicos bajo el lema "tradición, reunión y alegría".
Los actos comenzarán a las 12.00 horas con una misa solemne en el templo parroquial en honor de San Antonio. Al final del oficio religioso comenzará una animada sesión vermú que dará paso, a las 14.00 horas, a una comida de hermandad de todos los vecinos y amigos del pueblo.
El menú se servirá en una carpa y será elaborado por el restaurante "La Allandesa". Durante la tarde habrá música, sorteos, regalos, sorpresas y también habrá actividades para los niños y niñas.
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