El polígono Nonaya-Este de Salas avanza con la adjudicación del Plan Parcial: "Es un proyecto muy ilusionante"

El nuevo polígono Nonaya-Este comienza a tomar forma. El Ayuntamiento de Salas ha adjudicado el contrato para la redacción del Plan Parcial que dará paso al desarrollo y urbanización de los terrenos, ubicados en la recta de entrada a la villa salense. Un proyecto que se espera que este finalizado para el presente año pero del que el alcalde, Sergio Hidalgo, no quiere avanzar fecha hasta que cuenten con el primer borrador del proyecto y puedan realizar una estimación más precisa.

"Ahora mismo no tenemos una fecha prevista, vamos a esperar a que se desarrolle un poco el Plan Parcial e iremos dando pasos", señala el Regidor, quien destaca que se trata de una actuación "muy ilusionante" para el concejo debido a que "hay empresas interesadas y generará puestos de trabajo en el municipio".

La redacción del Plan Parcial, que lleva por título "Desarrollo del Nuevo Polígono Nonaya-Este", ha sido adjudicada a la empresa Calixto Escariz S. L. U. con una inversión de 257.000 euros, de los que el 90% han sido financiados por el Principado de Asturias a través de la Agencia Sekuens.

El Plan Parcial definirá los usos de unos 100.000 metros cuadrados en los que según los planos del proyecto, 56.000 serán para usos industriales; habrá también 24.500 metros cuadrados de zonas verdes y otros 4.800 metros cuadrados para dotaciones y servicios públicos.

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Uno de los puntos fuertes del espacio industrial que destaca el Alcalde será su ubicación, a 20 minutos del aeropuerto de Asturias y 25 de la capital asturiana. "En cuanto dispongamos del Plan Parcial podremos iniciar el desarrollo del polígono por fases para empezar a ponerlo a disposición de las empresas interesadas", comenta Hidalgo.