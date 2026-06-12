Salas acoge este sábado la VIII Concentración de Camiones y Coches Clásicos con exhibición y visita guiada al monasterio de Cornellana
La jornada automovilística comenzará a las 10.00 horas con la recepción de participantes en la plaza de la Iglesia de la villa salense, donde finalizarán con una comida de hermandad
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Salas
Los grandes vehículos y más antiguos tienen cita en Salas. La capital del municipio acoge este sábado 13 de junio la VIII Concentración de Camiones y Coches Clásicos "Villa de Salas", en la que se espera gran asistencia de participantes, así como de público.
La jornada comenzará a las 10.00 horas con la recepción de los participantes en la plaza de la Iglesia de la villa salense. Después, los conductores de clásicos disfrutarán en Cornellana de una visita guiada al monasterio de San Salvador en torno a las 12.00 horas.
Después, de nuevo en la capital municipal, habrá una comida de hermandad para todos los participantes en la concentración, que llenará Salas de los vehículos más curiosos de los coleccionistas de la región.
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