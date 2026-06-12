Salas estrena el I Salmón Trail Cornellana el próximo 21 de junio con un recorrido de 18 kilómetros "para ofrecer una experiencia única"

Salas estrena carrera deportiva con el I Salmón Trail Cornellana 2026, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de junio. El Ayuntamiento y la organización de la prueba presentaron las modalidades y características del recorrido, con 18 kilómetros y un desnivel positivo de 850 metros.

"Los participantes atravesarán senderos y parajes del entorno natural de la zona. La organización busca ofrecer una experiencia única en plena naturaleza", destacó David Pérez, miembro de la organización, quien acudió a la presentación junto a Marcos Álvarez, y la concejala de Deportes, Sonia García.

Las inscripciones siguen abiertas hasta este domingo día 14 y pueden realizarse a través de la página web www.empa-t.com. Además de la carrera deportiva, habrá actividades para todos los públicos y una comida para todos los participantes.

Categorías especiales

Pero no todo va a ser correr. La ‘Salmón Trail’ ha previsto actividades para todos, habrá una categoría especial para andarines y también una carrera infantil gratuita. Al finalizar la jornada, se ofrecerá comida para todos los participantes.

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Durante la presentación, los organizadores destacaron su compromiso con el deporte, también con el turismo activo y la dinamización de Cornellana. Asimismo invitaron a deportistas y aficionados a sumarse a esta cita, que esperan que se convierta en un referente del trail running en la comarca.