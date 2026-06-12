Salas estrena el I Salmón Trail Cornellana el próximo 21 de junio con un recorrido de 18 kilómetros "para ofrecer una experiencia única"
La carrera, que incluye categorías para andarines y niños, finalizará con una comida popular para los participantes
Salas estrena carrera deportiva con el I Salmón Trail Cornellana 2026, que tendrá lugar el próximo domingo 21 de junio. El Ayuntamiento y la organización de la prueba presentaron las modalidades y características del recorrido, con 18 kilómetros y un desnivel positivo de 850 metros.
"Los participantes atravesarán senderos y parajes del entorno natural de la zona. La organización busca ofrecer una experiencia única en plena naturaleza", destacó David Pérez, miembro de la organización, quien acudió a la presentación junto a Marcos Álvarez, y la concejala de Deportes, Sonia García.
Las inscripciones siguen abiertas hasta este domingo día 14 y pueden realizarse a través de la página web www.empa-t.com. Además de la carrera deportiva, habrá actividades para todos los públicos y una comida para todos los participantes.
Categorías especiales
Pero no todo va a ser correr. La ‘Salmón Trail’ ha previsto actividades para todos, habrá una categoría especial para andarines y también una carrera infantil gratuita. Al finalizar la jornada, se ofrecerá comida para todos los participantes.
Durante la presentación, los organizadores destacaron su compromiso con el deporte, también con el turismo activo y la dinamización de Cornellana. Asimismo invitaron a deportistas y aficionados a sumarse a esta cita, que esperan que se convierta en un referente del trail running en la comarca.
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