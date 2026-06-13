La Fundación Valdés-Salas aprueba la inminente apertura del Centro de Documentación del Prerrománico "con documentación insólita"

El Centro de Documentación del Prerrománico "Lorenzo Arias" será una realidad muy pronto en Salas. El patronato de la Fundación Valdés-Salas, reunido este viernes, dio cuenta de este importante proyecto que será inaugurado pronto, aunque sin una fecha prevista aún. En el encuentro, en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, se aprobaron también las cuentas y memoria de la entidad por unanimidad.

"La apertura del Centro de Documentación del Prerrománico no tardará, es un proyecto que está muy avanzado y enseguida se podrá abrir al público con una documentación insólita, con amplitud y exactitud de datos, gráficos, documentos, planimetría y unas maquetas a escala que son impresionantes", explica el presidente de la Fundación Valdés-Salas, Leopoldo Tolivar.

La entidad destaca que se trata de una colección "única" de la que no hay nada igual en Asturias. "Va a suponer un tirón muy importante para Salas y la comarca porque va a atraer a turistas de todo tipo, desde intelectuales que quieran realizar consultas a cualquier persona que quiera ver esos elementos que se han hecho para la exposición como los planos o las maquetas", detalla Tolivar.

Miembros del patronato de la Fundación Valdés-Salas, en la reunión de este viernes. / A. S.

Además, toda la documentación del Centro Centro de Documentación del Prerrománico, que llevará el nombre de su impulsor, Lorenzo Arias, estará digitalizada para que cualquier investigador pueda acceder a la información sobre el estilo arquitectónico de la monarquía asturiana "desde Siberia, por ejemplo", dice el presidente, quien apunta que será un "complemento perfecto" al Museo del Prerrománico "San Martín" de Salas.

Libro sobre sociedades neolíticas

Asimismo Tolivar avanza que tienen otro proyecto muy interesante, que presentarán el próximo 30 de junio en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. Se trata del libro "El afán de la eternidad de las sociedades neolíticas", firmado por los investigadores Fernando del Cueto y Miguel de Blas. "Es sobre el Neolítico en Asturias y Galicia con el dolmen de La Cobertoria de Salas como uno de los referentes", detalla.

Noticias relacionadas

La reunión del patronato de la Fundación Valdés-Salas terminó con una larga y entretenida charla entre los asistentes en la que "hablamos de otras mil cosas, muchas de ellas las pondremos pronto en marcha", comenta Tolivar.