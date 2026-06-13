Pasión por el motor clásico en Salas con la exhibición de 45 automóviles y camiones antiguos: "Atrae a mucha gente por añoranza"

La villa salense se llenó esta mañana de camiones y vehículos clásicos que rugieron sus motores antiguos y se exhibieron para disfrute de vecinos y visitantes. La VIII Concentración de Camiones y Coches Clásicos "Villa de Salas", organizada por la Asociación Amigos Asturianos de los Coches Clásicos con la participación de 45 automóviles y unas 120 personas fue todo un éxito. "Atrae a mucha gente por la añoranza del recuerdo, son los camiones y coches de toda la vida", resumió Jorge Villar, miembro de la organización.

Los vehículos se concentraron en la plaza del Ayuntamiento, donde fueron llegando a lo largo de la mañana. Uno de los primeros fue José Antonio Varela con su camión Ford V8, "una joya que estaba para chatarra", señala. El vehículo de 1940 causó sensación entre el público por su vistosidad y buenos remates, con madera al igual que era en la época.

También el EBRO B45 de 1962 de José Rellán dejó a todos alucinados con la buena restauración que ha hecho del camión, "un mítico español, de los que ya no hay con morro, con una mecánica muy sencilla", comentó sobre vehículo, que compró a un ferretero de Ibias que lo usaba para el negocio y hacer recados en la comarca.

También fue muy fotografiado el Land Rover del salense Jesús Menéndez, con un techo de lona que sorprendió a los asistentes. Allí estaba también su antiguo propietario, Ricardo Suárez, que disfrutó este móvil de 1975 durante 7 años. "Lo desmonté todo y le quité el techo, aunque es convertible", detalló Menéndez.

La Concentración de Camiones y Coches Clásicos "Villa de Salas", en imágenes / Sara Arias

Montar el vehículo desde cero

De hecho, una de las cosas que más destacan los aficionados concentrados en Salas es la pasión que sienten por deshacer los coches y volver a montarlos desde cero, buscando e incluso haciendo piezas que ya no están en el mercado. "Es lo mejor, estudié mecánica y nunca ejercí, así que lo tengo como entretenimiento, bastante mejor que estar por los bares", dijo Emilio de la Cera.

Además de los camiones también hubo destacados coches clásicos como 11B de Gonzalo Cernuda, de 1948. Un elegante vehículo negro con el diseño propio de los vehículos de la época lacado en negro. "Lo curioso que tiene es que trae una serie de cosas de aquella como el cuentakilómetros total y parcial, un reloj de manecillas y tres velocidades", destacó.

Tampoco pasó inadvertido el Renault 44 de Floro González, que condujo desde Tapia de Casariego. "Es de 1956, muy antiguo, y se llama 44 porque cuando salió tenía cuatro caballos, cuatro puertas y entraban cuatro ocupantes", subrayó este aficionado, que disfruta mucho de las salidas por carretera, "aunque cada vez voy menos", reconoce.

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Los aficionados fueron llegando poco a poco a Salas, desde donde partieron en ruta hacia Cornellana, donde disfrutaron de una visita guiada al monasterio de San Salvador, previa a una comida de hermandad en el lateral de la iglesia parroquial de la villa salense con la que remataron una jornada de motor, diversión y amistad.