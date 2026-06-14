Láneo, en Salas, celebra a San Antonio y el cumpleaños del cura, Arturo García, que animó a los vecinos a "llenar" sus vidas de contenido

Los vecinos de Láneo, en Salas, celebraron este sábado la festividad de San Antonio con una efeméride muy especial, el 54 cumpleaños del párroco, Arturo García, muy querido en la localidad. La fiesta, con misa y procesión, continuó con una animada sesión vermú y una comida de hermandad en una carpa instalada en el lateral de la iglesia, a la que siguió una gran fiesta.

La celebración comenzó en el templo parroquial con eucaristía y una bonita homilía ofrecida por García, en la que animó a los presentes a "llenar de contenido" sus vidas. "No es infrecuente escuchar qué rápido pasaron, no me enteré o cosas así, desgraciadamente lo que delata y rezuma es que cuando uno echa la vista atrás uno siente precisamente que hay un gran vacío, cuando hagamos esa mirada atrás, a nuestra historia, no caigamos en esa tentación".

Por ello, animó a los feligreses a vivir plena e intensamente la vida y, para ello, les conminó a ayudar a los demás, ser apoyo de los que más necesitan y tratar de vivir una vida positiva: "Miro lo positivo, estoy feliz con la vida que he llevado, llevo y espero seguir llevando, aquí llevo diez años para once y hemos tenido grandísimos y buenísimos momentos de compartir, también doloroso y adversos; por eso os invito a no caer en la tentación de decir esos tics porque vuestra vida está llena de contenido".

"Día familiar"

La celebración religiosa contó con música de gaita y al finalizar comenzó la procesión con San Antonio por los alrededores de la iglesia. Tras el paso religioso, los vecinos se hicieron una foto de familia para recordar el momento y comenzaron a disfrutar de la sesión vermú. "Hoy es un día más familiar", señaló Lorena del Rosal sobre el festejo, preludio de las fiestas de San Lorenzo, previstas para el próximo mes de agosto.

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Tras unas conversaciones y saludos entre los que no se veían hace tiempo, dio comienzo la comida de hermandad que disfrutaron bajo una carpa. Después, hubo baile con música, sorpresas para los vecinos y actividades infantiles. Láneo dejo a San Antonio celebrado y se dispone a preparar las fiestas de San Lorenzo.