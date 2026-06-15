Luis Menéndez, fundador del Salas Club Deportivo, toma la presidencia de la entidad: "No podía dejar esto morir"

Luis Menéndez, quien fue uno de los fundadores en 1990 del Salas Club Deportivo, es el nuevo presidente de la entidad. El empresario hostelero jubilado fue la única candidatura que concurrió en la última asamblea de la agrupación deportiva, que se celebró en aras de renovar la directiva tras la dimisión del anterior equipo encabezado por Javier Balsera.

"Vuelvo porque no se presentaba nadie, entonces di el paso al frente para seguir con el club porque hay más de cien críos en los equipos y quería tirar por ello", afirma Menéndez, quien fue el primer presidente que tuvo el Salas Club Deportivo en la década de los noventa del siglo XX.

Jóvenes y veteranos

Lo que todavía no se ha cerrado es quiénes serán las personas que completen la junta directiva del equipo de la villa de Salas. Un grupo de personas que se terminará de perfilar en los próximos días y que se dará a conocer el próximo jueves, en una nueva asamblea de socios prevista a las 20.00 horas.

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"Vamos a empezar de nuevo juntando gente veterana y gente nueva, estos días vamos a cerrar el tema de la directiva para presentarla el jueves a los socios", avanza el nuevo presidente, quien se muestra "muy ilusionado" con esta nueva etapa en la presidencia: "Por supuesto, estoy contento, no podía dejar esto morir después de tantos años".