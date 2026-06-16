El Ayuntamiento de Salas abre la inscripción hasta el 26 de junio del "Campus de verano", "un espacio para disfrutar, aprender, jugar y hacer nuevas amistades"
El programa se desarrolla por quincenas, con un coste de 50 euros por menor, además habrá servicio de madrugadores y transporte gratuito desde La Espina y Cornellana
El Ayuntamiento de Salas prepara unas vacaciones escolares llenas de actividades para los más pequeños a través del "Campus de Verano", cuya inscripción está abierta hasta el próximo 26 de junio. Con esta iniciativa, que se desarrollará en la villa salense, se pretende favorecer la concialición familiar así como crear "un espacio para disfrutar, aprender, jugar y hacer nuevas amistades".
El programa está dirigido a niños y niñas de Infantil, nacidos entre el 2020 y el 2022; y de Primaria, entre los años 2014 a 2019. El horario del "Campus de Verano" será de 09.00 a 14.00 horas, con posibilidad de servicio de madrugadores de 07.30 a 09.00 horas. También cuentan con transporte gratuito desde La Espina y Cornellana.
Las fechas seran por quincenas, iniciando el primer periodo del 6 al 17 de julio para continuar del 20 al 31 de julio. En agosto se dividirán del 3 al 14 y del día 17 al 28 del mismo mes. La asistencia tiene un coste de 50 euros por quincena y niño.
Las familias interesadas deben realizar una inscripción previa antes del 26 de junio a través de llamada o mensaje de WhatsApp mediante el número de teléfono 672178470.
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