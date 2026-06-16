Salas se prepara para celebrar San Juan con música, baile y el enrame de la fuente de La Campa con el grupo "Muyeres por Salas"
La fiesta se anticipa este miércoles con esta bonita tradición, a la que seguirá un pinchoteo gratuito ofrecido por la Asociación de Jubilados "El Castillo" desde las 18.00 horas
Salas se prepara para celebrar la festividad de San Juan y el taller de baile y pandereta "Muyeres por Salas" ha organizado una actividad previa para ir engalanando la villa salense de cara al 24 de junio, día de la hoguera. Lo harán enramando una fuente.
El enrame de San Xuan será este miércoles 17 de junio, a las 18.00 horas, en la fuente de La Campa, en el centro de la villa salense. Los miembros de la agrupación serán los encargados de colocar flores y plantas en el caño y, además, ofrecerán música y baile tradicional para disfrute de todos los asistentes.
También habrá un pinchoteo gratuito al terminar el enramado de la fuente de La Campa, que será ofrecido por la Asociación de Jubilados "El Castillo" de Salas. También colabora el Ayuntamiento.
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