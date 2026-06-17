Una de las grandes orquestas gallegas amenizará este viernes la fiesta de San Juan en Cornellana, en Salas: "Se espera que venga mucha gente"
La Asociación Sociocultural y de Festejos de la localidad organiza este viernes 19 el festejo, con espicha para la que es necesario adquirir un valeen los comercios y establecimientos hosteleros hasta este miércoles
La fiesta de San Juan en Cornellana, en Salas, se celebra por todo lo alto este viernes 19 de junio con la actuación de una de las grandes orquestas gallegas del panorama nacional, Costa Dorada. Una verbena en la que se esperan muchos asistentes, también de fuera del concejo, dispuestos a disfrutar de una noche de música, baile y fuego.
"Se espera que venga mucha gente, es la mejor orquesta del año en Cornellana", celebra Alejandro Fernández "Kubala", vocal de la Asociación Sociocultural y de Festejos de Cornellana. La jornada festiva comenzará a las 21.00 horas con la tradicional espicha de San Juan.
La organización ha dispuesto una carpa donde se servirá una cena de catering. Todas las personas interesadas en asistir deben adquirir un vale en los comercios y establecimientos hosteleros de la localidad para poder asistir. Tiene un coste de 15 euros.
El plazo para comprar los vales para la cena finalizan este miércoles 17 de junio. Si bien, Fernández señala que "siempre damos algo más de margen porque hay muchos que se apuntan a última hora". Por ello, el mañana jueves aún podrán hacerse con las entradas.
Tras la espicha, a las 23.00 horas comenzará la actuación de Costa Dorada, con la que Cornellana se llenará de alegría y fiesta. Una hora después, a medianoche, tendrá lugar la tradicional hoguera de San Juan, tras la cual continuará la verbena hasta la madrugada.
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