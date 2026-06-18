Salas enrama por primera vez la fuente de La Campa por la fiesta de San Juan con una afluencia masiva de vecinos: "Fue una novedad y estuvo muy guapo"
El colectivo de baile tradicional y pandereta "Muyeres por Salas" organizó esta actividad que ha calado con éxito entre los salenses, "les gustó mucho", señala la concejala de Cultura, Ana Pérez Feito
El enramado de fuentes de San Juan, que se celebró por primera vez en Salas este pasado miércoles, ha sido todo un éxito. Los vecinos se volcaron con la iniciativa participando el la creación de los motivos ornamentales y en el desfile en el que recorrieron las calles de la villa salense al ritmo de la música tradicional del grupo de baile y las pandereteras de "Muyeres por Salas" y Nel Villanueva, que fueron los organizadores en colaboración con el Ayuntamiento.
"La gente está pasándolo muy bien y a los vecinos les gustó mucho esta actividad, en Salas, que yo tenga recuerdo, nunca se hizo el enramado de fuentes, fue una novedad y estuvo muy guapo", señala la concejala de Cultura, Ana Pérez Feito, quien participó junto al alcalde, Sergio Hidalgo, en el desfile y enramado de la fuente de La Campa.
La jornada comenzó con la elaboración de los motivos florales en la Casa de Cultura, desde donde partió un grupo de niños con las creaciones vegetales en dirección a la fuente de La Campa. Fueron acompañados por música de gaita, tambor y pandereta hasta allí. Todo ello un animado recorrido lleno de público.
Las integrantes de "Muyeres por Salas" fueron las encargadas de hacer el enrame y, para ello, contaron con la ayuda de los más pequeños, quienes disfrutaron por todo lo alto la actividad de San Juan. Con la fuente de La Campa engalanada, hubo baile tradicional.
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