CSIF denuncia que más de 40 pueblos de Salas llevan dos meses sin cartero, que achacan a la falta de personal: "Correos deniega sistemáticamente la contratación"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que hay más de 40 pueblos en Salas sin cartero desde hace dos meses. Denuncian que la situación se debe "a la precaria situación" de la plantilla que trabaja en la oficina del concejo y reclaman a Correos que ponga solución "en la mayor brevedad posible".

El sindicato señala que "Correos deniega sistemáticamente la contratación" para cubrir esta área del concejo después de que se produjese la baja del titular el pasado 31 de marzo, que fue cubierta por un período de dos semanas. "Al quedarse de baja la cartera suplente, han decidido no hacer más contratación por la zona. Así pues, hay cartas acumulándose en el centro de trabajo sin salir a reparto desde hace más de dos meses", detallan.

CSIF alerta de que el calendario vacacional de los trabajadores de Correos en Salas ya ha comenzado y esta zona del concejo sigue sin ser cubierta por el servicio de reparto: "No se puede consentir que en esta política tan agresiva de recorte gastos, la tónica general sea la no cobertura ni de bajas, ni de vacaciones, ni de permisos".

"Sobrecarga" de trabajo

Asimismo denuncian que en la delegación de Salas hay "sobrecarga" de trabajo y advierten de posibles consecuencias: "Muchos de nuestros compañeros llevan sufriendo en los últimos tiempos, a algunos de ellos ya les está empezando a pasar factura y las bajas por ansiedad van en aumento".

Desde CSIF, emplazan a Correos a "dejar de priorizar el gasto y que comience a darle importancia al servicio que damos a los ciudadanos y, sobre todo, al bienestar de sus trabajadores, que al fin y al cabo son el motor de la empresa y los que hacen que esta funcione".

Reclamación municipal

También el Ayuntamiento de Salas emitió este jueves un comunicado en ese sentido como ya habían reclamado anteriormente porque "está provocando importantes retrasos y perjuicios para los vecinos y vecinas de estas zonas". Desde el Ayuntamiento de Salas exigen a Correos una solución "inmediata" a esta incidencia y que se garantice un servicio público "de calidad, digno y acorde con las necesidades del medio rural". Asimimo destacan que continuarán realizando gestiones para dar solución al problema.

"Como resultado de estas gestiones, se procedió a la contratación del personal necesario para cubrir las plazas que se encontraban vacantes, restableciendo entonces la normalidad en el servicio. Sin embargo, actualmente dos carteros se encuentran de baja y sus puestos no han sido cubiertos, una circunstancia que está afectando especialmente a las parroquias de Malleza y Lavio", añaden.

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Los pueblos afectados son, según CSIF, Camuño, Linares, El Caleyo, Villar, Priero, Las Centiniegas, Tarano, Toral, Daner, Barrio, Mallecina, Valderrodero, Fontanal, Corradas, Puera Arriba, Puerta Abajo, Estrada, La Arquera, Malleza, La Unión, la Plazuela, Rubieros, La Granja, Villarín, Acevedo, Lindemurias, Pomar, Barraca, Cándano, San Cristóbal, Gallinero, Culebreo, Borducedo, Vegacebrón, Curiscao, Peral, Pozo, Mouruso, Santullano, Faedo, Brañasivil, Pende, Lavio, Socolina, La Colniella, Buscabrero y Las Gallinas.