Los hosteleros de La Espina, Alberto García y Lucía Fernández, expanden su negocio con un local de brunch en primera línea de costa en Gijón

Los empresarios hosteleros de La Espina, en Salas, Alberto García y Lucía Álvarez, han abierto un nuevo establecimiento en Gijón con el que abren una nueva línea de negocio vinculada al brunch, el almuerzo de media mañana con productos dulces y salados que está tan de moda en los últimos tiempos. La pareja ha bautizado al local, en primera línea de costa, Totó Brunch & Coffee en homenaje a la manera en la que su hijo pequeño llama a sus abuelos.

Están muy contentos con la primera semana de apertura del negocio tras una gran fiesta de inauguración a la que acudió, entre otros, el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo. "Tuvimos una acogida maravillosa, con colas durante todo el fin de semana y estamos muy contentos y con mucha ilusión", comenta Álvarez sobre el establecimiento, que se suma a sus restaurantes Berty's Burguer y Nicoletto Trattoria.

Los empresarios del concejo han impulsado este espacio de café y brunch "para diversificar" su oferta gastronómica "hacia otro público, con un modelo distinto y otro horario". El brunch, junto al tardeo, son los nuevos nichos de crecimiento para el sector hostelero y los jóvenes no han dudado en lanzarse con este nuevo empredimiento.

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"Es un sector de mucha tendencia en el mercado y sí que hay más sitios de brunch, pero el sitio que tenemos y su localización es perfecta, con una terraza ideal para desayunos, comidas al sol y meriendas", comparte Álvarez. Además, avanza que irán incluyendo nuevos servicios y adaptando la oferta del local a la clientela. "Estamos ya pensando en cosas nuevas e incluso ampliar a cenas", concluye.