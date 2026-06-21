Sergio Hidalgo, alcalde de Salas: "La autovía no puede morir en La Espina, para Salas es fundamental"

Sergio Hidalgo (El Pevidal, 1987) es alcalde de Salas desde 2011 por Foro. Suma cuatro mandatos con amplias mayorías, marcadas por un plan de ajuste vigente desde 2012 y por haberse convertido en una de las voces políticas del Occidente en su reivindicación y lucha por la mejora de las infraestructuras y vías de comunicación.

–¿Se presentará a la reelección?

–A día de hoy no tengo nada decidido ni hablado con los compañeros y con mi gente. Pero sí puedo decir que tengo la misma ilusión y las mismas ganas de sacar cosas adelante y de trabajar que en 2011.

–Si continúa, ¿lo hará con Foro?

–No sé lo que va a pasar a nivel regionals. En estos momentos me gusta guardar prudencia y, sobre todo, trabajo, trabajo y trabajo.

–¿Qué opina sobre una posible coalición PP-Foro?

–Puedo opinar en el ámbito personal, no como representante público o miembro de un partido. Hay que ir a por todas para conseguir que haya un cambio de gobierno en Asturias. Mi sensación es que ahora puede haber esos aires de cambio.

–Siempre surge su nombre para dar el salto a la política regional, ¿se ve encabezando una candidatura?

–A día de hoy no es una de mis prioridades, ni está en mi cabeza, se verá lo que vaya pasando. Estoy pensando en temas municipales.

–¿Ha tenido conocimiento sobre una candidatura independiente impulsada por empresarios?

–No tengo conocimiento.

–Han cerrado 2025 con remanente de tesorería negativo que les ha obligado a impulsar un plan económico-financiero, ¿qué ha ocurrido?

–Este año se cerró en negativo porque el presupuesto había consignado una partida de 117.000 euros que íbamos a cobrar de un convenio con los parques eólicos que estamos negociando para cobrar por la vía voluntaria y, si no, intentaremos por la vía judicial. El plan no afecta a a partidas comprometidas. Hemos eliminado partidas ya realizadas y otras que no iban a gastarse. Cumplimos económicamente y con la rendición de cuentas en tiempo y forma, hacemos las fiscalizaciones que nos corresponden y nunca hubo un informe de reparo.

–¿Afectará a los vecinos?

–Absolutamente en nada.

–¿Ha marcado su gestión la deuda de 13 millones que heredó?

–La marcó completamente. Todo viene de ahí. Tenemos un plan de proveedores de 2012 en el que ya hemos pagado cerca de 8 millones. Quedan sobre 3 millones más, los créditos y facturas. Los dos primeros mandatos casi no hicimos inversiones. Luego hicimos un plan de refinanciación y conseguimos llevar a cabo alguna obra muy necesaria. Eso también es gestión. Damos muchos servicios a los ciudadanos y estamos adelantando muchas subvenciones, en torno a más de un millón y pico de euros, y eso también afecta.

–¿Próximas inversiones?

–Intentamos sacar adelante obras en el día a día, sobre todo caminos y pistas. Tenemos más de 190 pueblos y 227 kilómetros cuadrados de municipio con muchas carreteras locales. Hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer, lo reconozco. El objetivo es seguir poco a poco para llegar a todos. Próximamente inauguraremos la nueva pista de pádel.

–Ha criticado en varias ocasiones sobre la falta de inversión del Principado en el concejo, ¿qué ocurre?

–Estamos luchando por alguna carretera, que estaba ya negociada , como la de Las Centiniegas, a punto de ser licitada. Hemos luchado mucho junto a los vecinos para que se arreglen dos kilómetros de carretera que es fundamental. Hemos cedido suelo para el nuevo centro de salud y esperamos que pueda haber consignación. Hay que sacar adelante la ampliación de la residencia de ancianos. Tenemos que luchar mucho para conseguir apoyo.

–¿Le ha comunicado el Ministerio alguna fecha sobre la apertura de Cornellana-Casazorrina y la segunda calzada El Regueirón-La Espina?

–Nadie nos da plazos sobre nada. Nadie habla sobre la autovía Oviedo-La Espina y su finalización tiene que ser una realidad, pero vamos muy retrasados. Es vital para vertebrar estas comarcas y no puede morir en La Espina. Salas ahora mismo crece en población, algo que no pasaba desde hacía muchísimos años. Está vivo y en movimiento y necesita la autovía para seguir creciendo. El año pasado fuimos el concejo donde más empresas se crearon del Occidente. Lo principal es que haya empleo y actividad económica. No es conseguir nuevos pobladores, sino que los que tenemos no se vayan.

–¿Cómo avanza la instalación de Royal A-ware?

–Están adecuando la fábrica y empezando con las primeras producciones, haciendo pruebas. Ya han generado actividad económica y empleos, algo fundamental para el concejo y para generar ilusión en la gente porque fue una lucha muy dura. -Finalmente, lo hemos podido resolver de forma satisfactoria.

–Han comenzado la redacción del Plan Parcial del polígono Nonaya-Este, ¿cuándo comenzará la urbanización de los terrenos en La Veiga?

–Hay mucha burocracia por delante. Soy prudente. No quiero decir fecha porque no tenemos plazos aún, pero es un proyecto que ilusiona y esperamos sacarlo adelante.

–Salas vive un auge vinculado al turismo, ¿coge fuerza en la actividad económica?

–Se ha trabajado muchísimo en este sentido pero el turismo, por ahora, no es uno de los sectores fundamentales, aunque está creciendo mucho, y se abren nuevas empresas y negocios vinculados al sector, muy relacionado en Salas con el Camino Primitivo de Santiago y con el turismo cultural. No es solo un trabajo del equipo de gobierno, las asociaciones y la ciudadanía civil trabaja mucho en esta línea.

–¿Cuándo se dotará de usos al monasterio de San Salvador?

–El Plan de Usos del monasterio está más o menos cerrado y espero que quede aprobado ya, pronto. Esperamos que pueda ser disfrutado por todo el mundo y ser generador de actividad económica para Cornellana y para la comarca. Llevamos mucho luchado junto a la sociedad civil y mucha más gente que se implicó con la Plataforma Ciudadana "Salvemos el monasterio de Cornellana de la ruina". Ahora, con la rehabilitación del edificio y los usos y vida que se le va a dar, podremos disfrutarlo todos otros mil años.

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