El Llagar El Buche reabre en Salas con altas expectativas: “Ya tenemos mesas reservadas para julio y agosto”
El histórico local vuelve a la actividad este viernes con La Casona de Cerdeño al frente y una fiesta de inauguración
El emblemático establecimiento Llagar El Buche de Salas reabrirá sus puertas este viernes, día 26, a partir de las 20.00 horas, con una fiesta de inauguración que incluirá picoteo y música en directo. Tras cinco años cerrado, el establecimiento inicia una nueva etapa de la mano de los responsables de La Casona de Cerdeño (Oviedo), que han apostado por asumir su gestión y convertirlo en un referente gastronómico del concejo.
Antes de su apertura, los comensales ya han podido probar y ver una pequeña muestra de lo que se podrán encontrar en la sidrería gracias a la participación de su cocinero en el Festival Brasas del Narcea, que se celebró este pasado fin de semana en Cangas del Narcea. Allí, Valentín González, que estará en la cocina de El Buche, fue uno de los doce cocineros que elaboraron una parrilla con base de ternera asturiana para competir por el título de “Mejor parrilla de España con carne IGP Ternera Asturiana”, que finalmente se fue a Málaga.
“La parrilla es nuestra especialidad y trabajamos con ternera asturiana”, explica el cocinero, que formaba parte del equipo La Casona de Cerdeño, pero que ahora se traslada a Salas para arrancar el proyecto. De hecho, el equipo de La Casona también participó en el certamen parrillero. “Nos gusta apoyar a nuestro personal y creemos que participar en los concursos es algo bueno para sus carreras profesionales, por eso participamos, además nos da visibilidad”, asegura Estíbaliz Vázquez, gerente de las sidrerías.
No obstante, el éxito para el arranque de El Buche lo tienen asegurado. Abren sus puertas con una reserva para 80 personas y fechas cogidas hasta agosto. “Vamos con expectativas muy altas. Es un local muy grande, con un aforo de unas 380 personas, y esperamos que el concejo y la zona respondan”, señala Valentín González.
La gerente, Estíbaliz Vázquez, reconoce que el arranque está siendo intenso: “Ya tenemos mesas reservadas para julio y agosto”. Pero confían en dar un buen servicio puesto que parten de trabajar con “un equipo que lo tenemos prácticamente cubierto con personal de confianza de La Casona”. No obstante, subraya que siguen buscando trabajadores del concejo para incorporar al equipo.
Vázquez subraya también la buena acogida institucional y social del proyecto: “El Ayuntamiento y las empresas locales nos están apoyando mucho. Se está volcando mucha gente y eso anima”. El objetivo, añade, es claro: convertir el llagar en un atractivo más para Salas y contribuir a dinamizar el turismo y la hostelería del concejo durante todo el año.
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