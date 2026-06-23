El Trail del Salmón en Cornellana, un éxito pese al calor: "Vamos a intentar moverlo de fecha para la segunda edición"

La primera edición del Trail del Salmón, celebrado este domingo en Cornellana, resultó un éxito de participación. La única nota negativa fue la del excesivo calor. "El termómetro llegó a 41 grados, pero, por suerte, no tuvimos incidentes", señala el responsable del club Salas Lobo Race, David Pérez. En total, entre andarines y corredores, reunieron a un total de 282 personas en una cita deportiva que llega para quedarse.

La prueba sucede al trail Las Traviesas, celebrado durante el último lustro. La organización comunicó a principios de año su decisión de no continuar con la prueba, por lo que el Ayuntamiento de Salas buscó una alternativa. El poco margen de tiempo obligó a mover la fecha habitual de esta prueba de febrero a junio. Sin embargo, David Pérez explica que barajan que el año que viene la actividad regrese a febrero para esquivar los problemas derivados del calor.

Un total de 172 corredores tomaron la salida del trail, cuyo podio masculino estuvo integrado por Hugo Pérez, Arturo Ardura y Pedro Suárez. El podio femenino quedó compuesto por Elena Fernández, Tania Huerta y Alicia Menéndez. La prueba estrenó un circuito nuevo, de 19,7 kilómetros atravesando enclaves como el pico Menudeiro. "La gente quedó contenta. Además, en los pueblos les animaban mucho y los regaban con mangueras para ayudar con el calor", señala Pérez, que tuvo especial cuidado de que los corredores tuvieran agua suficiente.

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A la entrega de premios no solo asistió el alcalde, Sergio Hidalgo, y la concejala de Deportes, Sonia García, sino que también contaron con la presencia de la actual Miss Asturias.