El Coro de Cámara de Madrid ofrece un concierto en Salas con músicas de la época del fundador de la Universidad de Oviedo: "Es excepcional"
La Fundación Valdés-Salas y el Ayuntamiento organizan esta sesión musical este próximo sábado 27 de junio, en la Colegiata de la villa salense
Salas despide el mes de junio con un interesante concierto titulado "Polifonía y humanismo: la música en tiempos de Valdés Salas" a cargo del Coro de Cámara de Madrid, este próximo sábado día 27. La cita, con entrada gratuita, está organizada por la Fundación Valdés-Salas en colaboración con el Ayuntamiento.
El Coro de Cámara de Madrid, dirigido por Francisco Ruiz Montes, ofrecerá una selección de músicas de la época del fundador de la Universidad de Oviedo, Fernando de Valdés, arzobispo de Sevilla, inquisidor general y presidente del Consejo de Castilla, de acuerdo con su testamento y codicilos otorgados en 1566 y 1568.
"Es un concierto excepcional", destaca el presidente de la Fundación Valdés-Salas, Lepoldo Tolivar, quien anima a salenses y visitantes a acudir a esta sesión musical que tendrá lugar este próximo sábado 27 de junio, a las 20.00 horas, en la Colegiata de Salas.
La entrada es libre hasta completar aforo, si bien se ruega acudir con tiempo, ya que está prevista gran afluencia de público.
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