Ya hay fecha para la esperada apertura de la piscina de verano en Salas, en la que habrá cursillos de natación y Aquagym para adultos

La piscina municipal de Salas abrirá el próximo 1 de julio y hasta el 8 de septiembre ofreciendo en la villa salense una zona de refresco para disfrutar de las soleadas jornadas del verano. Una apertura que se trató de adelantar desde el Ayuntamiento debido a las altas temperaturas de junio, pero que no ha sido posible de realizar debido al proceso de contratación del servicio de socorrismo.

El espacio recreativo estival abrirá todos los días de lunes a domingo, en horario de 14.00 a 20.00 horas. Además, se ofertarán cursillos de natación, en los que para solicitar plaza es preciso acudir al Ayuntamiento. Esta formación tiene un precio de 26,50 euros.

Los cursillos se impartirán por las mañanas, comenzando con el de nivel de iniciación del 2 al 29 de julio y siguiendo con la categoría media y avanzada en el mes de agosto, del día 4 al 31, excepto el 15 y 24, que son festivos locales. También habrá Aquagym para adultos. La inscripción se puede realizar en las oficinas generales del Consistorio.

Abonos de temporada

Las entradas individuales para niños y adolescentes de 6 a 15 años tendrán un coste de 1,70 euros, mientras que los adultos pagarán 2,20 euros. También hay posibilidad de sacar abonos. Así, el de 10 entradas para niños y jóvenes cuesta 13,40 euros y 17,40 euros, para los adultos.

El bono para disfrutar de la piscina durante toda la temporada tiene un coste de 20 euros en el caso de los juveniles y 26,50 euros para los mayores de 15 años. También hay bonos familiares de temporada a un precio de 66,50 euros.

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Para solicitar los bonos, es preciso acudir al Ayuntamiento. Si bien, antes de recibir las tarjetas de acceso a la piscina, es necesario realizar el pago previo a través de las oficinas bancarias que operan en el concejo.