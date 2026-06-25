La plataforma del Suroccidente exige un plazo para acabar la obra del argayo de Casazorrina (Salas): "Queremos una fecha, cuándo se abre"

La Plataforma “El Suroccidente también es Asturias” reclamó esta mañana de jueves en Casazorrina, en Salas, una reunión con la Delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y con la jefa de Demarcación de Carreteras del Estado en la región, Mireya Muñoz, así como una visita a la zona de obras de contención del argayo de este punto. La obra mantiene sin fecha de apertura el tramo Cornellana-Salas de la Autovía Oviedo-La Espina, cinco años después del derrumbe de la ladera.

“Después de cinco años no nos han avanzado nada, queremos que nos den una fecha y que nos expliquen realmente cómo está la situación porque en la última reunión que tuvimos no nos garantizan que no pueda pasar otro argayo, era todo muy indefinido y queremos concreción sobre cómo está y cuando se abre”, afirmó Maribel Rodríguez.

Los representantes de la plataforma ciudadana acudieron este jueves a Casazorrina en respuesta a la visita realizada la semana pasada por la Delegada del Gobierno en Asturias, quien acompañó a los técnicos por la zona alta del argayo para conocer la evolución de los trabajos. En ese sentido, la plataforma se siente “ignorada” y considera que “es importante que quien representa las reivindicaciones de la ciudadanía puedan conocer directamente el estado de la infraestructura”.

Además, el colectivo cuestiona el grado de ejecución de la estabilización del talud, al 81% según indicó Lastra en su reciente visita, y del 90% para el total de la autovía: “Sigue con retraso y nos tememos que para final de año, como nos habían dicho, nada, porque si tardaron 5 años en hacer el 80%, nos queda más de un año”, indica el vicepresidente, Luis Fernández.

Los representantes de la plataforma ciudadana también pusieron el foco de atención sobre el tramo de Casazorrina a La Espina, cuya segunda calzada desde el viaducto del Regueirón está pendiente de ser proyectada desde hace más de 10 años. “Es un tramo importante y no se habla de él, no hay previsión y sería importante terminarlo porque es una alternativa a la AS-15, mejora los tiempos y la seguridad de los desplazamientos”, añadió Fernández.

En la actualidad, discurrir por la AS-15 a través de los concejos de Salas, Belmonte de Miranda y Cangas del Narcea es “una maratón”. “Es peligrosa, hay constantes desprendimientos, limitación de velocidad, obras y semáforos, por lo que la apertura del tramo Salas-La Espina nos daría una alternativa segura”, insiste el vicepresidente.

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La Plataforma “El Suroccidente también es Asturias” reclama una reunión con los responsables políticos y una visita a las obras de estabilización del talud donde se produjo el argayo para conocer al detalle la evolución de la actuación y obtener una fecha de apertura para esta importante infraestructura para el suroccidente asturiano.