CSIF denuncia que Correos ha dado orden de repartir las cartas acumuladas en más de 40 pueblos de Salas dejando al resto del concejo sin servicio

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los carteros de Salas han recibido la instrucción de repartir todas las cartas de los más de 40 pueblos que llevan dos meses sin servicio dejando al resto del concejo sin reparto postal tras denunciar esta situación en LA NUEVA ESPAÑA. Por su parte, Correos señala que el servicio está "normalizado". "Hemos reorganizado los recursos y se están repartiendo los envíos sin incidencias", añaden.

Si bien, según CSIF, "la empresa no solo no ha cedido en su empeño de no contratar, si no que los tres carteros que aún están en activo, han recibido la instrucción, el mismo día de la publicación de la noticia, de no salir a repartir por su zona hasta que no saquen todo lo pendiente de reparto de la zona, que lleva sin cartero más de dos meses", indica Cristina Huerta, delegada sindical de CSIF en Correos. En su opinión, esta decisión supone "desvestir un santo, para vestir otro".

Huerta señala que son los propios carteros que trabajan en Salas los que recogen las quejas y reclamaciones de los vecinos durante estos meses que han estado sin servicio postal y considera que "parece ser que se les castiga cuando desde este sindicato se nos ocurre alzar la voz en su nombre y recodar a Correos que los trabajadores no solo tienen obligaciones, también tienen derechos".

Plantilla a la mitad

En ese sentido, la delegada sindical apunta que de la plantilla de seis carteros está mermada a la mitad debido a una jubilación, una prejubilación y una baja laboral. También denuncia que Correos "amenaza con no cubrir parte de las vacaciones" de los carteros que están en activo durante este verano. "Insistimos en que la empresa ha de cumplir con sus obligaciones y ha de cubrir todas las ausencias que se produzcan en la ya de por si mermada plantilla", afirma Huerta.

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Por otro lado, el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) señala que el sindicato CSIF que denuncia esta situación en Salas es firmante del acuerdo marco de Correos en el que se prevé una reducción de la plantilla, entre otros. Por ello, indican que son responsables de la disminución de trabajadores y recursos que afecta al concejo salense.